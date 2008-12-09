'Şehide ilk duayı ben okuyorum'

Kurban Bayramı'nın ilk gününde yurdun dört bir yanındaki kadınlar evde eş dostlarını ağırlarken bazıları çoğu erkeğin bile cesaret edemeyeceği kutsal bir görevi yerine getiriyordu. Terörle mücadelenin en yoğun olduğu Diyarbakır ve Şırnak'ta görev yapan üç genç kadın, bayramda nöbet başında olan Mehmetçikleri korudu.



Sabah'ın haberine göre Yüzbaşı hava pilot Gülşah Bayraktar, jandarma tabip yüzbaşı Nihal Eryılmaz, pilot üsteğmen Hülya Ercan. Bu üç kadın, Kurban Bayramı'nın birinci gününü aileleriyle değil Mehmetçiklerle geçirdi. Gülşah Bayraktar. 31 yaşında. Bekâr. Çanakkaleli. O yaşıtlarından farklı olarak Güneydoğu'da canı pahasına görev yapan bir kadın. Sorumluluğu da oldukça ağır. Hava pilot yüzbaşı Gülşah Bayraktar, Sikorsky pilotu. 4 yıldır terörle mücadelenin en ağır koşullarda sürdüğü Diyarbakır'da görevli. Teröristlerle çıkan çatışmalarda yaralanan ve şehit düşen askerleri helikopteriyle hastaneye götürüyor. PKK'ya karşı savaşan birliklere de yurdun dört bir yanından asker sevkıyatı yapıyor.



Hedef en üst rütbe



Görevinin en zor yanı ise şehit olan askerleri taşımak. Gülşah Yüzbaşı, "Şehitlerin ilk duasını ben okuyorum. Tabii ki üzücü ama bunu çok düşünmemeye çalışıyorum. İşime odaklanıyorum. Çok düşünürsem işimi aksatırım. Ancak eve gidip kafamı yastığa koyduğumda üzülüyorum" dedi. 1998'de Kara Harp Okulu'na giren Gülşah Yüzbaşı, eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt tarafından seçilen personelden. Seçmelerde o dönem Kara Harp Okulu Komutanı olan Büyükanıt ile tanışmış. Harp Okulu'ndan mezun olduktan sonra kursa katılıp pilot olmuş. Hedefi mesleğinde en üst rütbeye kadar çıkmak.



'Çocuklarınız bana emanet'



Jandarma tabip yüzbaşı Nihal Eryılmaz ise üç yıldır Şırnak'ta görev yapıyor. Karargâhın tek kadın komutanı. Eryılmaz'ın görevi teröristlerle girdiği çatışmalarda yaralanan Mehmetçikleri tedavi etmek. Bayram sabahı o da birliğindeki diğer askerler gibi komutanlarıyla bayramlaşıyor. Ailesi İzmit'te olan yüzbaşı Nihal Eryılmaz kendi annesinden önce, sağlığından sorumlu olduğu Mehmetçik anasına mesaj gönderiyor: "Hepinizin içi rahat olsun. Çocuklarınızı merak etmeyin. Burada görev yapmak herkese nasip olmaz."



