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Dünya

Sega 1 milyon 300 bin kullanıcısını yaktı

Hacker'ların Sony'e olan saldırılarının şoku atlatılmadan bu kez de diğer oyun devi Sega hacker'ların yeni hedefi oldu.

19 Haziran 2011 03:00

T24 - Hacker'ların Sony'e olan saldırılarının şoku atlatılmadan bu kez de diğer oyun devi Sega hacker'ların yeni hedefi oldu. Şirketten yapılan açıklamada 1.3 milyon kullanıcının bilgilerinin çalındığı dile getirildi. Japon oyun geliştiricisi Sega, yaptığı son açıklamada kendi veritabanında bulunan 1.3 milyon kullanıcısının bilgilerinin çalındığını duyurdu. 

1 milyon 300 bin kullanıcısını yaktı

Gerçekleşen son hacker saldırısında kullanıcılarının bilgilerinin çalındığını belirten Sega, kullanıcıların isim, doğum tarihi, e-mail adresi ve hatta özel şifreleme sistemiyle korunan şifrelerinin hacker'ların eline geçtiğinin altını çizdi.

Kredi kartı bilgileriyle ilgili herhangi bir sorun olmadığının altını çizen oyun devi Sega'nın sözcüsü Yoko Nagasawa "Gerçekten de üzgünüz, daha güçlü bir güvenlik çözümü için çalışmalarımız sürüyor." sözlerini kaydetti.

Daha önce Sony ve Nintendo da hacker saldırısına uğramış, saldırı sonucu Sony 100 milyonun üzerinde kullanıcı bilgisini hacker'lara kaptırmıştı.



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