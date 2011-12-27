Şefkat - Der: Dayak mağduru kadına silah verin



T24 - Şefkat-Der, devletin şiddet mağduru kadınlara ücretsiz silah dağıtmasını istedi. Dernek yılbaşından itibaren poligonda eğitimlere başlıyor.

'Son çare öldür!'



Şefkat-Der kadına karşı şiddetin çözümünü silahlanmada buldu. Şefkat-Der Genel Başkanı Hayrettin Bulan, “Devlet hayati yönden risk altındaki kadınlara savunma sporlarını öğretmenin yanında, silah kullanma eğitimi verip acil durumlarda kendilerini koruyabilmeleri için ücretsiz, vergisiz ruhsatlı silah da vermelidir” dedi.Radikal gazetesinde yer alan habere göre; bu önlemlerin, ‘potansiyel katilleri öldürme fikirlerinden vazgeçireceğini’ savunan Bulan, “Kadınlar kendini korumasın mı, yanında polis yok, koruma yok, kadının bu durumlarda kendi canını kurtarmak için önceden silah kullanmayı atış poligonunda öğrensin dememizin neresi yanlış” dedi.Şefkat-Der’in yeni yılla birlikte poligonlarda risk altındaki kadınların eğitiminde aktif olarak yer alacağını bildiren Bulan, ‘kadınların silahlanması’nı içeren önerileriyle ilgili kanun ve genelgelerin çıkması için de bugün TBMM, bakanlıklar ve partilere başvuracaklarını söyledi.160 kadını en yakınındaki erkek öldürdü160: Eşi, sevgilisi, babası vb. tarafından öldürülen kadınlar51: Ölen ücretli ya da ücretsiz çalışan ev işçisi kadın sayısı.%193: Kocası tarafından öldürülen kadın sayısında artış (2009-2010 arası)70: Bu yıl intihar ettiği belirtilen kadın sayısı. 3’ünün cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.160: Eşi, sevgilisi, babası veya en yakınındaki erkekler tarafından öldürülen kadınlar.179: Tecavüze uğrayan kadın sayısıŞefkat-Der, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü’nde ki önerileriyle de şaşırtmıştı. Dernek ‘defalarca polise ve savcılığa başvurduğu halde korunmayan kadınlara’, son çare olarak şunları önermişti: “Eşinizin bir daha elini kullanması zor olacak şekilde yaralamaya yönelik silahlı, bıçaklı, eylemde bulunabilirsiniz.Bilekten vurmak kesmek gibi... (Hangi elini daha iyi kullanıyorsa o eline, ama iki eline yapılırsa daha garantili bir çözüm olur.) Yaralamayla kendinizi ölümden kurtaramayacağınızı düşünüyorsanız, potansiyel katil sizi öldüreceğine siz onu etkisiz hale getirme (öldürme-ağır yaralama) tercihinde de bulunabilirsiniz. Hele hele çocuğunuzu falan da öldürmeye kalkıyorsa hiç düşünmeden siz ondan önce davranın ve size saldıran potansiyel katili etkisiz hale getirmek için zaman kaybetmeden harekete geçin. (Potansiyel bir insan, bir insanı öldürmeye kalkarsa diğer kişi o insanı öldürürse Ceza Kanunu’nda ceza verilmiyor. Nefsi müdafaa vb.) Daha önce eşiniz size şiddet uyguladıysa ve tehdit ettiyse kesinlikle savcılıklara şikâyetiniz olsun. İlerde kendinizi savunma amaçlı bir şey yaptığınızda bu, mahkemede sizin lehinize olacaktır. Ayrıca eşinizin size yaptığı şiddet ve tehditlerle ilgili güvendiğiniz yakınlarınıza anlatın, ilerde şahitlik için de bu faydalı olacaktır.’