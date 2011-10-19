'Sefiller' beyazperdeye uyarlanıyor

T24 - Geçen yıl 4 Oscar ödülü kazanan ''King's Speech'' filminin yönetmeni Tom Hooper, Fransız klasiklerinden ''Sefiller''i beyazperdeye taşımaya hazırlanıyor.



Hikayesi daha önce de film ve müzikallere konu olan Victor Hugo'nun ünlü romanı Sefiller'in son sinema uyarlamasında, ünlü Hollywood oyuncuları Anne Hathaway, Hugh Jackman ve Russell Crowe yer alacak.



''Rachel Getting Married'' filmindeki rolüyle Oscar'a aday gösterilen 28 yaşındaki aktris Hathaway'in ''Fantine'' karakterini canlandıracağı filmde, Jackman ana kahraman ''Jan Valjean''ı, Crowe ise onu takip eden polis müfettişi ''Javert''i oynayacak.



Senaryosunu bol ödüllü ''Gladyatör'' filminin senaristi William Nicholson'ın yazdığı filmin yapımcılığını ise eserin müzikal versiyonun da yapımcılığını üstlenen Sir Cameron Mackintosh yapacak.



Yeni ''Sefiller'', 2012 yılının Aralık ayında gösterime girecek.