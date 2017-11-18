Seferihisar'da 'Mandalina Şenliği' başladı

SEFERİHİSAR(İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Seferihisar Belediyesi\'nin düzenlediği 18\'inci Mandalina Şenliği yarışmalarla başladı.

Cumhuriyet Meydanı\'ndaki 18\'inci Mandalina Şenliği, \'En İyi Mandalinalı Yemek\', \'En İyi Mandalinalı Tatlı\', \'En İyi Mandalinalı Hediyelik Eşya\' yarışmalarıyla dün öğleden sonra başladı. 100\'e yakın yarışmacının katıldığı etkinlikte, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanat Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları ve Seramik Bölümü öğretim üyeleri hediyelik eşya tasarımlarının, İzmir Aşçılar Federasyonu yönetim kurulu üyeleri yemek ve tatlıların değerlendirmelerini yaptı. Etkinlikte Seferihisar\'a özgü yöresel yemek ve tatlılar mandalinalı olarak yapılarak jürinin beğenisine sunuldu.

Belediye Başkanı CHP\'li Tunç Soyer, yarışmaya katılan yaklaşık 100 yarışmacıya başarı dileyerek, \"Turuncu Bayramımıza hoş geldiniz. Bu yıl şenliğimiz 3 gün. Yarışmacılarımız çok güzel tasarımlar ve lezzetler hazırlamışlar. Bu keyifli bayramda 3 gün boyunca herkese iyi eğlenceler diliyorum\" dedi.

Jürinin değerlendirmelerin ardından İzmir Aşçılar Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Bucak, yemek ve tatlı yarışmaları sonuçlarını açıkladı. En \'İyi Mandalinalı Yemek\' yarışmasının birincisi mandalina ve balıktan yaptığı \'Diriliş\' isimli yemeğiyle Esra Tıklar seçildi. \'En İyi Mandalinalı tatlı\' ödülünü Gülizar Kızılçay \'Mandalinalı Kurabiye\' tatlısıyla kazandı. \'En İyi Mandalinalı Hediyelik Eşya Tasarımı\' yarışmasında sonuçları ise Kültür ve Turizm Bakanlığı Unutulmaya Yüz Tutmuş El Sanatları Keçe Sanatçısı Ayfer Güleç tarafından açıklandı. Yarışmayı Suzan Yılmaz Okar, tasarladığı \'Mandalinalı Bebek\'le kazandı.

En İyi Mandalinalı Yemek ve Tatlı Yarışmaları birincilerine ankastre set, ikincilere dijital fırın, üçüncülere fritöz, En İyi Hediyelik Eşya Yarışması birincisine 102 ekran televizyon, ikincisine dizüstü bilgisayar, üçüncüsüne elektrikli süpürge verilecek. Ödüllerin, 19 Kasım Pazar günü mandalina şenliği final programında sahiplerine verileceği öğrenildi.

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