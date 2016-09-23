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Seferihisar Belediyesi Başkanı: Kardeşlik köprüsü kurmak için Sur’a gideceğiz

Kayyım atanan Sur Belediyesi’yle kardeş olan Seferihisar Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, tepkisini “Kayyım halkın iradesine darbedir” sözleriyle dile getirmişti

23 Eylül 2016 01:26

Sur Belediyesi'ne kayyım atanmasına ilişkin olarak “Kayyım halkın iradesine darbedir. Kayyım darbesi bizim Sur halkıyla kardeşliğimizi bozamaz” diyen İzmir Seferihisar Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, kardeşlik köprüsünü kurmak, halklar arasındaki bağı güçlendirmek adına kayyım atanan kardeş belediyeleri olan Sur Belediyesi’ni yakın zamanda ziyaret edeceklerini açıkladı.

Dicle Haber Ajansı'nda (DİHA) yer alan habere göre, yaptığı açıklamanın ardından İzmir Yakınlarını Kaybedenler Derneği (YAKDER) ve Barış Anneleri, Seferihisar Belediyesi’ne ziyarette bulunup, Başkan Tunç Soyer’e ‘Barış Çiçeği’ takdim etti. Burada açıklama yapan Soyer, Kürt ve Türk halkının bugüne kadar kurduğu ‘Kardeşlik Hukuku’nun karşılığının verilmesi gerektiğini ifade etti. Soyer, Sur’da yaşananların kendilerini derinden etkilediğini, aynı acıyı hissettiklerini dile getirdi.

Bu sorunun yüzyıllardır sürdüğünü belirten Soyer, “Halbuki barış, kardeşlik çok kolay. Aynı iklimi, aynı coğrafyayı paylaşıyoruz. Ben buna inanıyorum. Bunun için gücüm, makamım, mevkim neyse elimden geleni yapacağım” diye konuştu.

 

‘Kardeşlik için Sur’a gideceğiz’

 

Soyer, kardeşlik köprüsünü güçlendirmek adına yakın zamanda Sur Belediyesi’ne ziyarette bulunacaklarını da paylaştı. Soyer, “Her karanlık gecenin bir aydınlık sabahı var. İnanın acınızı en derinden hissediyoruz. Sizin çocuklarınız, gençleriniz için yüreği çarpan kardeşleriniz var. Bu kardeşliğin gereklerini yapacağımız günlerde gelecek” ifadelerini kullandı.

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Seferihisar Belediyesi BaşkanıTunç SoyerSurKürt ve Türk halkıkayyımkardeşlik

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