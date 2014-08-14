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Seferi Yılmaz'ın odasının önüne kafası kesik kedi bırakıldı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin DBP'li Belediye Başkanı Seferi Yılmaz, kendilerine verilen mesajı aldıklarını belirterek, 'tedbirleri aldık' diye konuştu

14 Ağustos 2014 20:42

Demokratik Bölgeler Partisi'nin Şemdinli Belediye Başkanı Seferi Yılmaz, makam odasının önüne 19 Temmuz tarihinde başı kesik bir kedi bırakıldığını söyledi.

DHA'nın haberine göre, Başkan Seferi Yılmaz olayın büyütülmemesi için kamuoyuna bilgi vermediklerini belirtirken, Başkan Yardımcısı Nahide Yıldız ise, "Seferi Başkana 'Sen 7 canlısın bombaladık ölmedin. Bir çok nedenlerle üzerine geldik ölmedin. Ne olursa olsun bir gün senin kafanı keseriz' demek istediklerini düşünüyoruz" diye konuştu.

Belediye Başkanı Seferi Yılmaz, başı kesik kedinin kendi odasının girişine bırakılmasının normal olmadığını belirterek, "Bizler de başta bu olayı abartılmaması için kamuoyuna açıklamadık. Olayı tartışıp kendi aramızdaki zayıf noktalarımız nelerdir onun üzerine yoğunlaştık. Bu noktada verilen mesaj açıktır. Biz de bu mesajı almışız, çok yeterli olmasa da belirli tedbirlerimiz almış bulunmaktayız" dedi.

 

Şemdinli'de Umut Kitabevi bombalaması

 

9 Kasım 2005'te Şemdinli'de Seferi Yılmaz'a ait kitapçı bombalanmış, bir kişi ölmüş, bombayı attığı öne sürülen bir kişinin sığındığı otomobil halk tarafından durdurulmuş ve içindeki üç kişi tartaklanarak polise teslim edilmiştir.

Zanlılar asker olduklarını iddia etmiş ve bu üç kişinin serbest bırakıldığı iddiası üzerine Şemdinli halkı sokaklara dökülmüş ve polis noktası ateşe verilmişti. Otomobilde keşif yapan savcı ve CHP Hakkari Milletvekili Esat Canan'ın üzerine de ateş açılmış, bir kişi de burada ölmüştü.

 

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