-SEFERBERLİK GÖREVİ BAZI PERSONEL İÇİN ERTELENEBİLECEK ANKARA (A.A) - 07.10.2010 - Seferberlik ve savaş hallerinde; Türk Silahlı Kuvvetleri ile halkın ihtiyaçlarını karşılayan ve faaliyetlerinin aksaması genel hayatı olumsuz yönde etkileyecek kurum ve kuruluşlarda çalışan sefer görev emirli personel için erteleme yapılabilecek. Seferberlik ve savaş planlamasında görev verilen kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarda çalışan sefer görev emirli yedek personelin erteleme işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirleyen ''Yedek Personel Erteleme Yönetmeliği'' Resmi Gazete'de yayımlandı. Erteleme işlemlerinin barıştan itibaren yedek personel için yapılacağı belirtilen yönetmelikte, yaş sınırı içindeki yedek personelin, barış döneminde yapılacak hazırlıklardan, sefer ve savaş hizmetlerinden muaf tutulamayacağı kaydedildi. TBMM üyelerinin üyelikleri süresince, TBMM üyesi olmayan bakanlar ile vali ve kaymakamların, görevleri devam ettiği sürece ertelenmiş sayılacağı ifade edilen yönetmelikte, Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı ile yurt içi veya yurt dışı müttefik karargahlarda çalışan yedek personelin, seferberlik veya savaş halinin devamı ve bulundukları görevde çalıştıkları sürece Seferberlik Dairesi Başkanlığınca erteleneceği bildirildi. Bu personelin seferberlik ve savaş halinin devamı süresince görevden ayrılmaları, bağlı bulundukları komutanlığın iznine tabi olduğuna dikkat çekilen yönetmelikte, erteleme işlemlerinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacının ilk planda düşünüldüğü vurgulandı. Kurum ve kuruluşlarda ertelenecek görevli uzman veya kilit personel tespit edilirken, faaliyetin devamı için gereken en az sayıda personelin teklif edileceği belirtilen yönetmelikte, aynı görevi yapabilecek birden fazla personel bulunan görev yerleri için erteleme teklifinin yapılamayacağı kaydedildi. -''İLGİLİ BAKANLIĞIN UYGUN GÖRMESİ HALİNDE YAPILACAK''- Yönetmelikte, ''Seferberlik ve savaş hallerinde; Türk Silahlı Kuvvetleri ile halkın ihtiyaçlarını karşılayan ve faaliyetlerinin aksaması genel hayatı olumsuz yönde etkileyecek kurum ve kuruluşlarda çalışan yedek personelin erteleme işlemleri, ilgili bakanlığın uygun görmesi halinde Seferberlik Dairesi Başkanlığınca yapılır'' denildi. Bakanlıklar ve mülki idare amirliklerince merkezi ve bölgesel olarak seferberlik ve savaş planlamasında görev verilen kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelin de ertelemesinin yapılacağı belirtilen yönetmelikte, seferberliğin ve savaş halinin ilanından itibaren en az üç ay önce asil veya vekil olarak görevlendirilmiş personelin ertelemesinin geçerli sayılacağı bildirildi. Seferberlik ve savaş halinde yedek personel ertelemesinin en çok iki aya kadar geçerli olacağı ifade edilen yönetmelikte, ancak bu sürenin içinde veya sonunda, Genelkurmay Başkanlığının gerek görmesi halinde Milli Savunma Bakanlığının önerisiyle Bakanlar Kurulunca bazı personel dışında kalan diğer ertelemelerin kısıtlanabileceği, kaldırılabileceği veya uzatılabileceği kaydedildi. Yönetmelikte, seferberlik ve savaş halinin devamı süresince, ertelenen personelden gerekli görülenlerin silah altına alınması, ertelilik durumlarının uzatılması veya başka yerlerde görevlendirilmesinin, Genelkurmay Başkanlığının gerek görmesi üzerine Milli Savunma Bakanlığının önerisiyle Bakanlar Kurulunca kararlaştırılacağı bildirildi. Yaş sınırı içindeki yedek personelin erteleme işlemi yapılırken doğum tarihi önce olanlardan başlanarak doğum tarihi sonra olanlara doğru inileceği belirtilen yönetmelikte, ertelemesi yapılan personelin sefer görev emri geri alınarak, Seferberlik Dairesi Başkanlığı tarafından iptal edileceği, personelin ertelemesi kaldırıldığında ihtiyaç halinde tekrar sefer görev emri verilebileceği kaydedildi. Yönetmelikte, herhangi bir sebeple geçici veya devamlı olarak faaliyeti durdurulan kurum ve kuruluşlarda görevli personelin ertelemelerinin iptal edileceği ifade edildi. -ERTELEME İŞLEMLERİ- Yönetmeliğe göre, personel erteleme işlemlerinde kurum ve kuruluşlar; barış döneminde yapacakları hazırlıklar kapsamında, ertelemesi teklif edilecek sefer görev emirli personelin yerine, ertelemesini teklif etmeden önce aynı görevi yapabilecek; öncelikle kadın, askerliğe elverişli olmayan, yaş sınırı dışına çıkan ve yaş sınırı içinde olmakla birlikte sefer görev emirsiz personel temin etmekten sorumlu olacak. Bu gibi personelin bulunmaması halinde, personel erteleme teklifi doğum tarihi önce olanlardan başlanarak yapılacak. Yedek personelin yaş sınırı içinde bulunması, sefer görev emirli olması, aynı görevi yapabilecek personel bulunmaması halinde çalışmakta olduğu kurum ve kuruluş yetkilileri tarafından her biri için personel erteleme teklif formu düzenlenecek. Düzenlenen bu formlar ilgili bakanlık veya kurum tarafından, onayını müteakip, Seferberlik Dairesi Başkanlığına gönderilecek. Kurum ve kuruluşlar, personel erteleme teklif formunu tanzim ederek ilgili bakanlığa gönderecek. Bakanlıklar formu inceleyip, doğru ve uygun olanları onayladıktan sonra sefer görev emri aslı ile birlikte Seferberlik Dairesi Başkanlığına gönderecek. Hatalı olanları ve uygun olmayanları iade edecek. Ertelenmiş olan personel her yıl yedeklik yoklamasını yaptırmakla yükümlü olacak. Erteleme ve ertelemenin kaldırılmasına ait kayıtlar Seferberlik Dairesi Başkanlığınca tutulacak. Milli Savunma Bakanlığınca her yıl yayımlanan yedek personel yaş sınırlarını gösteren listenin mülki amirliklere duyurulması İçişleri Bakanlığınca sağlanacak. Kurum ve kuruluşlarca erteleme tekliflerinde bu liste esas alınacak. -ÖZEL KURUM VE KURULUŞLARDA ERTELEME İŞLEMLERİ- Özel kurum ve kuruluşlarda erteleme işlemleri hakkında genel usul ve esasların yanı sıra ek esasların da uygulanacağı ifade edilen yönetmelikte, bu çerçevede, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yiyecek, elbise, silah ve teçhizat ile mühimmatının tedarik ve ikmali konusunda istifade edileceği değerlendirilen özel kurum ve kuruluşlarda çalışan yedek personelin ertelemesinin, her biri için düzenlenen personel erteleme teklif formunun ilgili bakanlık tarafından bildirilmesi halinde Seferberlik Dairesi Başkanlığınca yapılacağı bildirildi. Harp sanayi seferberliği kapsamında yer alan özel kuruluşlarda çalışan personelin ertelemesi için, çalışmakta olduğu kuruluş yetkilileri tarafından her biri için personel erteleme teklif formu düzenleneceği ifade edilen yönetmelikte, düzenlenen bu formların, faaliyet ve mahiyet itibarıyla bağlı veya kontrolünde bulunduğu ilgili bakanlığın uygun görmesi halinde Seferberlik Dairesi Başkanlığına gönderileceği kaydedildi. Yönetmeliğe göre, merkezi planlama ile mal ve hizmet, özel nakliyat (kara, hava ve deniz yolu), özel inşaat, iş makineleri, deniz ve hava araçları seferberliği kapsamında, sefer görevlendirmesi yapılan özel kuruluşlarda görevli personelin ertelemesi her biri için düzenlenen personel erteleme teklif formunun ilgili bakanlık tarafından bildirilmesi halinde Seferberlik Dairesi Başkanlığınca yapılacak. Mülki idare amirliklerince milli müdafaa mükellefiyeti yoluyla bölgesel olarak seferberlik ve savaş planlamasında sefer görevlendirmesi yapılan özel kuruluşlarda görevli personelin de ertelemesi, her biri için düzenlenen personel erteleme teklif formu ilgili bakanlık tarafından bildirilmesi halinde Seferberlik Dairesi Başkanlığınca gerçekleştirilecek. -ERTELEMENİN KALDIRILMASI- Yönetmeliğe göre, kurum ve kuruluşlar, ertelemenin kaldırılması işlemlerinde, personel erteleme iptal formunu tanzim ederek ilgili bakanlığa gönderecek. Bakanlıklar formu inceleyip, doğru ve uygun olanları onayladıktan sonra Seferberlik Dairesi Başkanlığına havale edecek. Ertelenen yedek personelin görev yerinden ayrılması halinde, personel erteleme iptal formu, en geç bir ay içinde kurum ve kuruluşlarca tanzimini müteakip ilgili bakanlık veya kurum tarafından onaylanarak Seferberlik Dairesi Başkanlığına gönderilecek. Kurum veya kuruluşlar, personel erteleme teklif ve iptal formlarını ve bunlara ait değişiklikleri istenildiği zamanda yetkililere bildirmek veya göstermekle sorumlu olacak. Kurum ve kuruluşların erteleme işlemleri, bu kurum ve kuruluşların erteleme işlemlerinden sorumlu birim amirleri tarafından her yıl bir kez denetlenecek ve denetlemeyi müteakip bir ay içinde denetleme sonuç raporu, erteleme teklif ve iptal formlarıyla birleştirilerek silsile takip etmek suretiyle ilgili bakanlık veya kuruma gönderilecek. İlgili bakanlık veya kurum denetleme sonuç raporunu inceleyerek aksayan hususlarla ilgili gerekli tedbirleri alacak. Kurum ve kuruluşlar, her yıl ekim ayında yedek personelin, ertelemesine esas görevine devam edip etmediğini araştıracak. Görevinden ayrılmış olanların ertelemesinin iptali için ilgili bakanlık veya kurum aracılığıyla kasım ayının onbeşinci gününe kadar Seferberlik Dairesi Başkanlığına bildirimde bulunacak.