T24 LogoT24 Logo
Spor

Sefa Yılmaz, 4 yılda 14 milyon TL kazanacak

Trabzonspor, Kayserispor'dan transfer ettiği Sefa Yılmaz ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

11 Ağustos 2014 22:08

Trabzonspor'dan konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kayserispor Kulübü'nden transfer edilen profesyonel futbolcu Sefa Yılmaz ile 4 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 2014-15 futbol sezonu için 2 milyon 880 bin TL garanti ücret ve 28 bin 800 TL maçbaşı ücreti, 2015-16 futbol sezonu için 3 milyon 456 bin TL garanti ücret ve 28 bin 800 TL maçbaşı ücreti, 2016-17 futbol sezonu için 3 milyon 744 bin TL garanti ücret ve 28 bin 800 TL maçbaşı ücreti, 2017-18 futbol sezonu için 4 milyon 32 bin TL garanti ücret ve 28 bin 800 TL maçbaşı ücreti ödenecektir."

Sefa Yılmaz bu anlaşmayla, bonus ve maç başları hariç Trabzonspor'dan 4 yılda 14 milyon 112 bin TL kazanacak.

 

ETİKETLER

sefa yılmazkayserisportrabzonsporyıllık ücret

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24