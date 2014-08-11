Sefa Yılmaz, 4 yılda 14 milyon TL kazanacak

Trabzonspor'dan konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kayserispor Kulübü'nden transfer edilen profesyonel futbolcu Sefa Yılmaz ile 4 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 2014-15 futbol sezonu için 2 milyon 880 bin TL garanti ücret ve 28 bin 800 TL maçbaşı ücreti, 2015-16 futbol sezonu için 3 milyon 456 bin TL garanti ücret ve 28 bin 800 TL maçbaşı ücreti, 2016-17 futbol sezonu için 3 milyon 744 bin TL garanti ücret ve 28 bin 800 TL maçbaşı ücreti, 2017-18 futbol sezonu için 4 milyon 32 bin TL garanti ücret ve 28 bin 800 TL maçbaşı ücreti ödenecektir."

Sefa Yılmaz bu anlaşmayla, bonus ve maç başları hariç Trabzonspor'dan 4 yılda 14 milyon 112 bin TL kazanacak.