-ŞEF MICHAEL NYMAN 15 NİSAN'DA CRR'DE İSTANBUL (A.A) - 06.04.2011 - Minimalist müziğin öncüsü kabul edilen besteci, piyanist, müzikolog, yazar, yapımcı, senarist ve şef Michael Nyman, 15 Nisan'da Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonunda İstanbullu müzikseverlerle buluşacak. CRR'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Peter Greenaway, Jane Campion, Volker Schlöndorff, Neil Jordan ve Michael Winterbottom gibi ünlü yönetmenlerin filmleri için yaptığı müziklerle tanınan Nyman, CRR'de vereceği konserde, çok yönlü ve yaratıcı sanat anlayışıyla İstanbulluları müziğin büyüsüyle farklı dünyalara sürükleyecek. 30, 40, 50 ve 60 TL olan konser biletleri, CRR Konser Salonu Gişesi ve Biletix'te satışa sunuldu. Müzik dünyasında 1960'larda ''minimalizm'' terimini icat ederek adını duyurmaya başlayan Nyman'ın tüm sanat yaşamı eleştirmenlerce ''müzikte tutuculuğa bir karşı duruş'' olarak değerlendirildi ve ''Rönesans insanı'' olarak nitelendirildi. 1993'te ''The Piano'' adlı filmin müziklerini yapan Nyman'ın bu albümü dünyada 3 milyonun üzerinde satış yaptı. Nyman'ın, İstanbul konseri öncesi yaptığı açıklamada, Nuri Bilge Ceylan'ın filmlerini çok beğendiğini dile getirdiği ve konserine gelip müziklerini beğenmesi, kendisiyle çalışmak istemesi halinde onun filmleri için keyifle müzik yapacağını kaydettiği bildirildi.