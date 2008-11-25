Şef Ali YÜRÜK

Magic Life Marmaris'de 8 yıldır Executive Chef olarak görev yapıyor. Sektörde 20 yıllık deneyime sahip.. Ali Yürük'ü yakından tanıyalım :





O5-04- 1970 Tunceli doğumluyum, ilk, orta ve lise egitimimi Tünceli’de tamamladım .Üniversite sınavlarında istedigim bölümü kazanamadığımdan dolayı Antalya’daki akrabalarımın yanına giderek istedigim bölüm olan tıp fakültesi için iyi bir dersanenede hazırlık yapma düşüncem vardı... Daha sonra, Akdeniz’in gözde şehri olan Antalya’da turizmin büyüsüne kapıldım. O zamanlar, Club Med’te Executive Chef olan Hıdır Usta’nın tavsiyesi ile Mutfak sanatının büyülü dünyasına katıldım. Etkisinde kaldığım ve beni bu büyülü dünyanın içine çeken yerli-yabancı ustalardan çok fazla etkilenerek,bir çok seminerlere katılma şansına sahip oldum. Sekiz yıldır Magic Life Marmaris’ te Executive Chef olarak görevimi sürdürüyorum.