T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Şef Ali YÜRÜK

Magic Life Marmaris'de 8 yıldır Executive Chef olarak görev yapıyor. Sektörde 20 yıllık deneyime sahip.. Ali Yürük'ü yakından tanıyalım :

25 Kasım 2008 02:00

Magic Life Marmaris'de 8 yıldır Executive Chef olarak görev yapıyor. Sektörde 20 yıllık deneyime sahip.. Ali Yürük'ü yakından tanıyalım :


O5-04- 1970 Tunceli doğumluyum, ilk, orta ve lise egitimimi Tünceli’de tamamladım .Üniversite sınavlarında istedigim bölümü kazanamadığımdan dolayı Antalya’daki akrabalarımın yanına giderek istedigim bölüm olan tıp fakültesi için iyi bir dersanenede hazırlık yapma düşüncem vardı... Daha sonra, Akdeniz’in gözde şehri olan Antalya’da turizmin büyüsüne kapıldım. O zamanlar, Club Med’te Executive Chef olan Hıdır Usta’nın tavsiyesi ile Mutfak sanatının büyülü dünyasına katıldım. Etkisinde kaldığım ve beni bu büyülü dünyanın içine çeken yerli-yabancı ustalardan çok fazla etkilenerek,bir çok seminerlere katılma şansına sahip oldum. Sekiz yıldır Magic Life Marmaris’ te Executive Chef olarak görevimi sürdürüyorum.

ETİKETLER

keyif

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24