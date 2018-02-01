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Dünya
Deutsche Welle

Seehofer: Hükümet Paskalya'ya kadar kurulamazsa felaket olur

Almanya'da devam eden koalisyon görüşmelerini değerlendiren CSU lideri Seehofer, Paskalya'ya kadar hükümet kurulamaması hâlinde bunun "felaket" olacağını söyledi.

01 Şubat 2018 01:50

Almanya'da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında geçen Cuma günü başlayan koalisyon görüşmelerine bugün de devam edildi. Çalışma gruplarında emeklilik ve bakım sigortası konularında da uzlaşma sağlandığı belirtildi.

SPD Genel Başkanı Martin Schulz, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı ve Başbakan Angela Merkel ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) lideri Horst Seehofer ile yaptıkları görüşmede Avrupa politikasında uzlaşma sağladıklarını ifade etti. Schulz, koalisyon protokolünde, "Almanya'nın emniyeti için güçlü bir Avrupa” mesajını verme konusunda uzlaştıklarını söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Avrupa Birliği'nin geleceği konusunda fikir beyan etmeleri için vatandaş forumları oluşturma önerisini olumlu bulduklarını belirten Schulz, bunun yanı sıra vergi indirimleri, vergi kaçırma ile mücadele ve Avrupa çapında asgari ücret gibi konularda somut hedefleri olduğunu belirtti.

"Paskalya'ya kadar hükümet kurulmazsa felaket olur”

Koalisyon görüşmelerinin ara bilançosunun olumlu olduğuna işaret eden CSU Genel Başkanı Horst Seehofer de "Görüşmelerdeki atmosfer açısından da bakıldığında iyi bir yolda olduğumuzu düşünüyorum” dedi. Seehofer, Alman Haber Ajansı'na (dpa) yaptığı açıklamada, hükümetin kurulmasının gecikmesi veya hiç kurulamasına ilişkin de uyarıda bulundu. "Avrupa'nın en büyük ülkesi olarak artık bir hükümet kurmaya mecburuz” diyen muhafazakâr politikacı, bunun başarılamaması hâlinde, görüşmelerde yer alan partiler açısından durumun "korkunç” olacağını ifade etti.

Bu Pazar veya en geç gelecek Salı günü koalisyon görüşmelerinde uzlaşmanın sağlanmış olacağını tahmin eden Seehofer, aksi takdirde Nisan başındaki Paskalya Yortusu'na kadar hükümetin kurulmasının tehlikeye gireceğini dile getirdi. "Böyle bir durumda birçok noktada baştan başlamamız gerekecek” diyen Seehofer, bunun da bir "felaket” olacağı uyarısını yaptı. Seehofer, "Bu halkın haklı bir şekilde öfkesine yol açar” dedi.

Uzlaşma sağlanamayan konular

Taraflar arasında sağlık politikası henüz uzlaşma sağlanamayan konular arasında bulunuyor. Sosyal Demokratların, farklı sigortalar için çalışsalar bile bütün doktorların aldığı ücretin eşitlenmesi ve herkesi kapsayacak vatandaşlık sigortası önerileri Hristiyan Birlik tarafından reddediliyor. İstihdam piyasasında süreli iş sözleşmeleri de görüş ayrılığı yaratan konulardan biri.

Aile birleşiminde uzlaşma sağlandı, tartışma bitmedi

Hristiyan Birlik ile Sosyal Demokratlar arasında görüş ayrılığı yaratan konuların başında gelen geçici koruma statüsündeki sığınmacıların aile birleşimi konusunda uzlaşma dün sağlanmıştı. Varılan uzlaşma, Ağustos ayının başına kadar aile birleşimine izin verilmemesini, sonrasında ise ayda bin kişinin Almanya'ya birinci dereceden yakınlarının yanına gelmesine imkân tanınmasını öngörüyor. Bunun yanı sıra ağır mağduriyet hâllerinde istisnalar yapılması planlanıyor. Ancak partiler arasındaki tartışma sona ermedi.

Sosyal Demokratlar, 1 Ağustos'tan itibaren geçici koruma sağlanan sığınmacılar için aile birleşiminin mümkün olacağını savunurken, Hristiyan Birlik bu uzlaşma ile aile birleşminin sadece sınırlı düzeyde mümkün olacağını savunuyor.

Hâlen geçerli olan düzenlemenin süresi Mart ayı ortasında dolduğu için konu yarın Alman Federal Meclisi'nin de gündemine gelecek. Hristiyan Birlik ve Sosyal Demokratların vardığı uzlaşma çerçevesinde hazırlanacak tasarının kabul edileceği tahmin ediliyor.

dpa/AFP, JD/CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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