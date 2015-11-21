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Dünya
Deutsche Welle

Seehofer en düşük oy oranıyla seçildi

Almanya'da koalisyonun küçük ortağı Hrıstiyan Sosyal Birlik (CSU) partisi genel başkanını seçti. Horst Seehofer şimdiye kadarki en düşük oy oranıyla yeniden partinin genel başkanı oldu.

21 Kasım 2015 18:42


2008'den beri CSU'nun başında olan Horst Seehofer, Münih'te düzenlenen parti kongresinde oyların yüzde 87,2'sini aldı. Horst Seehofer 2 yıl önce parti delegelerinin yüzde 95,3'ünün desteğini almayı başarmıştı. 66 yaşındaki siyasetçiye desteğin azalmasında bir gün önce Başbakan Angela Merkel ile yaşanan polemiğin etkili olduğu sanılıyor.

Merkel cuma günü Hrıstiyan Demokrat Birlik'in (CDU) Bavyera'daki kardeş partisi CSU'nun kongresine misafir olmuştu. Başbakan Merkel konuşmasında sığınmacı kabulünde bir "üst sınır" konmasına karşı çıkmıştı. Merkel kenarda beklerken mikrofona geçen Seehofer polemiğe girerek, bir sınır olmadığı takdirde sığınmacı sorununun üstesinden gelinemeyeceğini söylemişti. Konuşma salondan büyük alkış alırken Merkel sahnedeydi. Konuşma biter bitmez Merkel hızla kongre salonunu terk etmişti.

CDU'lu Avrupa Parlamentosu üyesi Elmar Brok Tagesspiegel gazetesine verdiği demeçte Seehofer'in konuşmasını “kaba, münasebetsiz ve tahammül edilemez” olarak niteledi. CDU Başkan Yardımcısı Julia Klöckner ise konuyla ilgili bir açıklama yapmak istemediğini zira “klasik nezaket ifadelerini terk etmek istemediğini” belirtti.

Horst Seehofer bugün yaptığı konuşmada Merkel'in mülteci politikalarını bir kez daha eleştirerek "Biz hoşgeldin kültürünü değil akıl kültürünü işletiyoruz" diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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