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Spor

Seedorf umutlu

09 Eylül 2008 03:00


Milan’ın yıldız oyuncularından Clarence Seedorf, takımın sezona kötü bir başlangıç yapmasına sinirlendiğini, buna rağmen hocasına güveninin tam olduğunu ve güzel günlerin çok yakında geleceğini düşünüyor.

Ronaldinho’nun gelişi itibariyle Brezilyalı oyuncuyla forma savaçı içerisinde olan Hollandalı ortasaha oyuncusu, teknik direktör Carlo Ancelotti’ye güvendiğini belirtti.

“Takımına yıllarını veren benim gibi bir oyuncunun hocasına güveni her zaman tam olmalıdır. Bu yüzden ben de hocama güveniyorum.”

Seri A’ya Bologna’ya kendi evinde yenilerek başlayan Milan, Seedorf’a göre çok yakında eski günlerine geri dönecek.

“Herkes benim gibi maç sonrasında çok sinirlendi. Sezona mağlubiyetle başlamak istemiyorduk.”

Gelecek hafta Genoa deplasmanına gidecek olan Milano devi, Kaka’nın iyileşip sahalara dönmesiyle birlikte üç puanı almak ve taraftarlarını sevindirmek istiyor.

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