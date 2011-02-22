-SEDEFÇİ'DEN AVCI'YA DAVA EDİRNE (A.A) - 22.02.2011 - Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi, tutuklu Emniyet Müdürü Hanefi Avcı hakkında tazminat ve ceza davası açtı. Sedefçi, Edirne Belediyesinde düzenlediği basın toplantısında Avcı'nın kitabında kendisi hakkında haksız suçlamalarda yer verdiğini ileri sürerek, Avcı'ya hem maddi hem de ceza davası açtığını belirtti. ''Avcı, yaptıklarının hesabını verecek'' diyen Sedefçi, şunları söyledi: ''Sayın Avcı bizi yolsuzluk yapan belediye olarak kitabında lanse etmiş, bunun hesabını verecek. Avcı hakkında 50 bin liralık tazminat ile ceza davası açtım. Mahkeme davayı kabul etti. Avcı kitabında benim hakkımda haksız suçlamalarda bulundu. Devam eden mahkemeyi etkilemeye yönelik eylemde bulundu. Bunların hepsinin hesabını verecek.''