Sedat Simavi Ödülleri sahiplerini buldu



Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) kurucu başkanı adına düzenlenen Sedat Simavi Ödülleri’nin bu yılki sahipleri belli oldu. Namık Durukan Gazetecilik ödülü aldı.

Gazetecilik ödülünü Milliyet’te yayımlanan “Uludere’de Ölüm Yolculuğu/Herkes Biliyor Ama Adı ‘Kaçak’” başlıklı haber ve fotoğrafları ile Namık Durukan aldı.

Durukan haber dalında bu yılki Abdi İpekçi gazetecilik ödülünü de kazanmıştı.

Milliyet’in deneyimli muhabiri Namık Durukan, Uludere’de 34 kişinin öldüğü olayın yıl dönümünün ardından, yakınlarını kaybedenlerle birlikte ‘kaçağa’ gitmiş, olayın ardından köylülerin bu tehlikeli yolculuğa çıkmaya devam ettiklerini ortaya çıkarmıştı. Milliyet’in birinci sayfasının tamamı, yayımlandığında büyük ses getiren bu habere ayrılmıştı.

Durukan’ın sınırı geçtiği grubun arasında 34 kişinin öldüğü olayda şans eseri sağ kurtulan Servet Encü de vardı. Haberde, Encü, tekrar kaçağa gitmesini bir zorunluluk olduğunu açıklamıştı.

Ödülleri kazanan bazı isimler şöyle:

- GAZETECİLİK: Namık Durukan, “Uludere’de Ölüm Yolculuğu/Herkes Biliyor Ama Adı ‘Kaçak’” başlıklı haber ve fotoğrafları ile. Seçici Kurul, İdris Emen’i, Radikal Gazetesi’nde yayımlanan “Çocuklarımızı Kurtarın” başlıklı haberi nedeniyle övgüye değer gördü.

- RADYO: Atilla Güner, RS FM’de yayımlanan “Gezi Parkı Olaylarının Takibi” adlı radyo programıyla.

Seçici Kurul, Esengül Şahin’i Yön Radyo’da yayımlanan “Pervanelikte On Dört Bin Yıl: Ali Ekber Çiçek” adlı radyo programı nedeniyle övgüye değer gördü.

- TELEVİZYON: Nebil Özgentürk, CNN TÜRK’de yayımlanan “Sanatımızın Hatıra Defteri” adlı televizyon programı ile.

Seçici Kurul, Lütfi Özarslan ve Tekin Demirel’i TRT’de yayımlanan “Dünyanın Yükü” adlı ortak televizyon programı nedeniyle övgüye değer gördü.

37 yıldır veriliyor

11 Aralık 1953’de yaşamını yitiren TGC kurucu başkanı Sedat Simavi adına 37 yıldan bu yana gazetecilik, radyo, televizyon, edebiyat, sosyal bilimler, fen bilimleri, sağlık bilimleri, görsel sanatlar ve spor alanlarında ödül veriliyor. Ödüller 24 Aralık Salı günü saat 19.00’da The Marmara Taksim Oteli’nde düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.