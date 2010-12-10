Sedat Simavi Ödülleri sahibini buldu

T24 - Türkiye Gazeteciler Cemiyetinin (TGC) bu yıl 34'üncüsünü düzenlediği ''Sedat Simavi Ödülleri''ni kazananlar belli oldu.

TGC'den yapılan yazılı açıklamaya göre, gazeteci Kerim Ülker, Vatan gazetesinde yayımlanan ''Eski Orman Bakanı Osman Pepe'nin İcraatları'' konulu haberleriyle bu yıl ''Gazetecilik Ödülü''nün sahibi oldu. Seçici Kurul, Murat Sabuncu'yu da Milliyet gazetesinde yayımlanan ''Mavi Bebek'in Kaderi İsrail'in Elinde'' başlıklı haberi nedeniyle övgüye değer gördü.

''Radyo Ödülü''nü Saadet Baykal, TRT'de yayımlanan ''Portede Hüzün: Fado'' adlı radyo programıyla layık görülürken, Necmettin Tetik de NTV Radyo'da yayımlanan ''Mikrofondaki Hayalet'' adlı radyo programı ile övgüye değer bulundu.

''Televizyon Ödülü''nü de TRT'de yayımlanan ''Kaybedenler'' adlı televizyon programıyla Gül Büyübeşe Muyan almaya hak kazandı. Seçici Kurul, İHA muhabiri Necmi Ertuş'u ''Oğlum Olmadan Asla'' adlı haberi dolayısıyla övgüye değer gördü.

Adnan Binyazar, ''Edebiyat ve Toplum'' adlı deneme kitabıyla ''Edebiyat Ödülü'', Dr. Ayşe Yetişkin Kubilay ''İstanbul Haritaları 1422–1922'' adlı eseriyle ''Sosyal Bilimler Ödülü'', Prof. Dr. Emre Dölen de ''Türkiye Üniversite Tarihi (5 cilt)'' adlı çalışmasıyla övgüye değer bulundu.

Prof. Dr. Erdal Arıkan ''Kutupsal Kodlama: İkili-Girişli Kanallarda Kapasiteye Erişen Kodlar İnşası İçin Yapıcı Bir Yöntem'' adlı eseriyle ''Fen Bilimleri Ödülü'', Yrd. Doç. İrfan Okan ''Evin Sanat Galerisi 'Arafta Unutulanlar' resim sergisi'' ile ''Görsel Sanatlar Ödülü'', Nevin Yanıt ''Avrupa Atletizm Şampiyonası 100 metre engelli birincisi'' olması dolayısıyla ''Spor Ödülü'' almaya hak kazandı. Seçici Kurul, ayrıca A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı da ''Dünya Basketbol Şampiyonası ikincisi'' olması nedeniyle övgüye değer gördü.

TGC'nin Kurucu Başkanı Sedat Simavi adına 34 yıldan bu yana sürdürülen ödüller, 27 Aralıkta İstanbul Modern'de düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.