Sedat Simavi ödül töreninde kavga çıktı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nce düzenlenen ''Sedat Simavi Ödülleri'' The Marmara Oteli'nde düzenlenen törende sahiplerini buldu. Törene gazeteci-eleştirmen Sadık Albayrak'ın Orhan Pamuk'u protestosu damgasını vurdu.

"Masumiyet Müzesi" adlı programıyla televizyon dalında ödül almaya hak kazanan Demet Haselçin ödülünü alırken, izleyiciler arasında ayağa kalkan Sadık Albayrak, "Masumiyet Müzesi" kitabının yazarı Orhan Pamuk'u kastederek "Savaş kışkırtıcısı bir yazarın eserinin ödüllendirilmesini kınıyorum" diye bağırdı.

Albayrak ile protestosunu bitirmesini isteyen bir izleyici arasında kavga çıktı. Kavga salondakiler tarafından ayrıldı.

Albayrak “Orhan Pamuk’u protesto ettim, Orhan Pamuk bir yüz karasıdır. Geçenlerde Suriye devlet başkanı Beşar Esad’a bir mektup gönderdi. Mektubunda, 'bırakmazsanız sonunuz Kaddafi gibi olur' dedi. Kaddafi insanlık onuruna aykırı bir şekilde alçakça katledildi. Bir yazar bir devlet başkanını Kaddafi’nin sonunu göstererek tehdit etti. Bugün ise Masumiyet Müzesi ile buna ödül veriliyor” şeklinde konuştu.

Törene katılan TGC Başkanı Orhan Erinç ise , uzun tutukluluk sürelerine dikkat çekti.

Erinç, "Türkiye’de herkesi terörist diye yargılamak ve bu iddia nedeniyle tutuklamak doğal bir görüntü oluşturmaya başladı. Özellikle uzun tutukluluk sürelerinin ceza infazı dönüşmüş olduğu bir süreçte yaşıyoruz" dedi.

Gerginliğin sona ermesiyle birlikte tören toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. (medyatava)