-SEDAT ŞAHİN'İN TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ İSTANBUL (A.A) - 03.01.2011 - İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi, ''Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek'' suçundan yargılandığı davada 5 yılı aşkın süredir tutuklu olarak yargılanan Sedat Şahin'in yürürlüğe giren Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 102'nci maddesi kapsamında tahliyesine karar verdi. Şahin'in avukatı Ali Rıza Dizdar'ın geçtiğimiz Cuma günü CMK'nın 102'nci maddesinin yürürlüğe girmesinin ardından, müvekkilinin tahliyesine ilişkin İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yaptığı başvuru değerlendirildi. Buna göre mahkeme, 5 yılı aşkın süredir tutuklu olarak yargılanan Şahin'in tahliyesine karar verdi. Mahkeme ayrıca aynı dava kapsamında tutuklu olan Oktay Öztürk'ü de tahliye etti. İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliyesine karar verilen Sedat Şahin, Hüseyin Saral'ın İtalya'da öldürülmesi ile bir iş adamının öldürülmesine teşebbüs etme olaylarına ilişkin müebbet ağır hapis cezası istemiyle yargılanıyordu. Avukat Ali Rıza Dizdar tarafından, yürürlüğe giren Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 102'inci maddesi kapsamında yapılan müracaat değerlendirilerek tahliyesine karar verilen Şahin'in İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı dava, 2005 yılında açılmıştı. ''Sahra Operasyonu'' adı verilen soruşturma kapsamında 53 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, Hüseyin Saral'ın İtalya'da öldürülmesi ile bir iş adamının öldürülmesine teşebbüs etme olaylarının da aralarında bulunduğu 6 eyleme yer veriliyor. Sedat Şahin'in 3 kez uygulanmak üzere, ''taammüden adam öldürmeye azmettirmek'' suçundan müebbet ağır hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, Şahin'in ayrıca ''çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek'' ile ''gasp'' suçlarından da 4,5 ile 29 yıl arasında değişen hapisle cezalandırılması talep ediliyor. Bu sanıklar hakkında yargılamayı yapan İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi, bu dava dosyası ile Kadıköy'de bir oto galerisinin kurşunlanması ve Kanber Ocaklı'nın kaçırılarak gasp edilmesi olaylarına ilişkin açılan dava dosyasının da birleştirilmesine karar vermişti. Bu arada avukat Dizdar'ın aynı dava kapsamında tutuklu olarak yargılanan Sedat Şahin'in kardeşi Vedat Şahin hakkında yaptığı başvurunun ise halen incelendiği öğrenildi. Öte yandan, İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinin, aynı dava kapsamında yargılanan 2 sanığın da tahliyesine karar verdiği belirtildi.