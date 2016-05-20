Sedat Şahin'in Beykoz'daki villası tarandı

Organize suç örgütü lideri Sedat Şahin'in Beykoz'daki villasına silahla ateş açıldı. Saldırıda Şahin'in kayınvalidesi kolundan yaralandı. Polis, saldırının Şahin'in 2004'ten beri husumetli olduğu Saral Grubu tarafından yapıldığı üzerinde duruyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Sedat Şahin'in Beykoz'daki villasına dün öğleden sonra ateş açıldı. Silahlı saldırıdaSedat Şahin'in kayınvalidesi kolundan yaralandı. Şahin'in kayınvalidesi evdekiler tarafından hastahaneye kaldırıldı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olaydan sonra ev ve çevresinde inceleme yaptı. Evdekilerin ifadesi alındı.Polis saldırganları yakalamak için kamera görüntülerine yoğunlaştı.

Polisin, saldırının Sedat Şahin'in uzun süredir husumetli olduğu Saral Grubu üyelerince yapıldığı üzerinde durduğu iddia edildi. Sedat Şahin ve Saral grubu arasında 2004 yılında başlayan husumet 2005 yılında Saral Grubu lideri Hüseyin Saral'ın İtalya'da vurulmasıyla iyice alevlenmiş, son olarak Sedat Şahin'in kardeşi Vedat Şahin'in Nişantaşı'nda öldürülmesiyle iki grup arasındaki savaş zirveye çıkmıştı. Azmettirici olduğu öne sürülen Yakup Kerem Saral'ın yurt dışına kaçtığı anlaşılmıştı.