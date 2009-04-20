Sedat Peker'in annesi toprağa verildi

Sedat Peker'in annesi Meryem Peker'in cenazesi, İstanbul'da kılınan cenaze namazının ardından Adapazarı'nda toprağa verildi.



Altunizade'deki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'ndeki cenaze namazına, Sedat Peker'in eşi ve çocukları, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Odyakmaz, Beşiktaşlı futbolcu Yusuf Şimşek, işadamları Şadan Kalkavan, İhsan Kalkavan, Yılmaz Vural, Güvenç Kurtar, sanatçı Bülent Serttaş ve Küçük Onur, eski futbolcu Fatih Akyel ve Sami Hoştan katıldı.



İstanbul Altunizade'deki Marmara üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Meryem Peker'in cenazesi yaklaşık 100 araçlık konvoyla Adapazarı'na götürüldü. Cumhuriyet Savcılığı'ndan annesinin cenazesine katılmak için izin talebinde bulunduğu belirtilen Sedat Peker'in bu talebinin kabul edilmediği öğrenildi.



Cenazeyle birlikte Adapazarı'na gelen araçların büyük bölümünün 34 plakalı ve lüks araçlar olduğu görüldü. 77 yaşında vefat eden Meryem Peker'in cenazesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla getirildiği Emirdağ Mezarlığı'nda eşi Ahmet Peker'in yanındaki mezara defnedildi.



Siyah otomobil merak konusu oldu



Cenaze töreni sırasında mezarlık yakınında duran BMW marka siyah bir otomobil dikkati çekti. Otomobilde, Kurtlar Vadisi dizisinin `Polat Alemdar' rolünü canlandıran başrol oyuncusu Necati Şaşmaz olduğu söylentisi yayıldı.



Cenaze törenine, Sedat Peker'in eşi ve çocukları, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Odyakmaz, Sedat Peker'in ağabeyi Halit Peker ve siyah takım elbise giyen yeğenlerininin yanısıra şarkıcı Onur'un da aralarında bulunduğu bine yakın kişi katıldı. Bu arada mezarlık yakınında duran ve cenazenin toprağa verilişini camları açılmayan siyah renkli BMW otomobilin içindeki kişi ise merak konusu oldu. Bu kişinin, Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar'ı canlandıran Necati Şaşmaz olduğu iddia edildi. Ancak araç içinde cenaze törenini izleyen kişi ya da kişileri gören olmadı.



Yoğun katılım nedeniyle Adapazarı'ndaki Emirdağ Mezarlığı'nın bulunduğu bölgedeki yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin mezarlıkta çift kamera ile tüm detayları ve araç plakalarını kayıt altına aldığı gözlenirken, cezaevinden izin alıp çıkamayan Sedat Peker annesine olan özlem ve acısını bir kamyonetin kasasına konulan siyah sütun üzerine ``Acı kaybımız. Dünyanın en iyi annelerinden bir tanesi olan sevgili annem Meryem Peker'i kaybettiğimi ögrendim. Sevgili anneme tüm kalbimle Mevladan rahmet diliyorum'' şeklindeki yazıyla dile getirdiği gözlendi. Çok sayıda çelenk de gelen cenazede, kendisi de Sakaryalı olan Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'un çelengi de dikkat çekti.

