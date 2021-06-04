Sedat Peker: Yarın aperatif niyetine birisiyle telefon konuşmamı yayınlayacağım; konu Suriye silahları

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıkladığı ve isim vermediği '10 bin dolar alan siyasetçi' iddiasının videosunu pazar günü yayınlayacağını önceden duyuran Sedat Peker, yarın da (cumartesi günü) bir video yükleyeceğini belirtti. Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker, yarınki video konusunun Suriye silahları olduğunu ve bir isimle telefon konuşmasını yayınlayacağını aktardı.

Paylaşımlarında Soylu, Demirören ve gazeteci Veyis Ateş'ten bahseden Sedat Peker, Twitter'dan şu açıklamaları yaptı:

"Pazar günkü videoya kadar canınız sıkılmasın diye yarın akşam üzeri saatlerinde, zaman geçirmek için, aperatif niyetine birisiyle yaptığım telefon konuşmamı yayınlayacağım. Konu Suriye silahları.

İmla kuralları için uyaran dostlara teşekkür ederim. Ancak ben bunları makara olsun diye yapıyorum. İlgileri için tekrar teşekkür ederim. Ancak bir daha lütfen uyarmasınlar.

süslü süleyman Fazlıoğlu sülalesiyle akrabalığı yoktu diyordu ya, benim Fazlıoğlu sülalesiyle akrabalığım sadece bir yerden değil. Üç ayrı yerden akrabalığım var. Onların cenazesi de benim, düğünü de benimdi.

süslü süleyman'ı terfi ettirdim. Pazar günü ona innenin deliğinden Hindistan'ı göstereceğim. Kibrit kutusunda boşalan yere veyis ateşi yerleştireceğim. doğu amca konuk katılımcı olacak. Yeni misafirlerimiz var, hepsini deli edeceğim. pambuköreni ise kavanoza sokacağım."

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