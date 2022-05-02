Sedat Peker videolarının yıldönümünü hatırlattı

Yayınladığı 10 video ile geçtiğimiz sene çok konuşulan organize suç örgütü lideri Sedat Peker, takipçisinin yıldönümü mesajını retweet etti.

Bir süredir sosyal medyadan paylaşım yapmayan Peker, retweet yapmaya başladı.

Hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in ifşa ve iddialarını dile getirdiği Youtube'daki ilk videosu 2 Mayıs'ta paylaşılmıştı. Peker, "Şahsıma yapılan kanunsuzlukların taşeronu Mehmet Ağar ve pelikancılardır" başlığıyla yayınladığı ilk videoda kendisine yönelik operasyonun arkasında Susurluk skandalının önde gelen isimlerinden eski bakan Mehmet Ağar ve Pelikancılar grubunun olduğunu ileri sürmüştü. Peker daha sonra her hafta video yayınlamıştı.

Peker, 10'uncu videodan sonra haziran 2021'den anlatımlarının olduğu yeni video yüklemedi. Ancak bir süre Twitter'da söylemlerine devam etti. Birleşik Arap Emirlikleri'nin sosyal medya yasağı getirmesinden sonra paylaşım yapmayan Peker, RT ve like yaparak Twitter'de mesajlar paylaşıyor.