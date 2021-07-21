"Sedat Peker tüm ailesiyle birlikte Koronavirüs'e yakalandı" iddiası

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker 'in tüm ailesi ile birlikte Koronavirüs'e yakalandığı iddia edildi.

Gazeteci Alişer Delek, Sedat Peker'in tüm ailesi ile birlikte yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalandığını söyledi. Delek, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, şunları yazdı:

"Sedat Peker'e yakın kaynaklarla görüştüm. Tüm ailesiyle birlikte Koronavirüs'e yakalandığını söylediler."

​Delek, daha sonra ikinci bir paylaşım yaparak, "Hastalık nasıl geçiyor? Tedavi evde mi, hastanede mi? sorularıma yanıt alamadım. Cevap bekliyorum ben de..." ifadelerini kullandı.