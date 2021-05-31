Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonda bir tutuklama daha

Sedat Peker'in lideri olduğu organize suç örgütüne yönelik İstanbul ve Çanakkale'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan Abdullah S., tutuklandı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sedat Peker'in lideri olduğu organize suç örgütüne yönelik 9 Nisan'da 63 kişiye yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, adreslerinde bulunamayan şüphelilere yönelik 28 Mayıs'ta İstanbul ve Çanakkale'de eş zamanlı baskın düzenledi. Şüpheliler, Abdullah S., Ulaş B. ve Ümit G. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise, çok sayıda dijital materyal ve cep telefonu ele geçirildi. Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Ümit G. ve Ulaş B., serbest bırakıldı. Suç örgütünün taşınmaz malları ile bazı şirketlerini üzerine geçirdiği iddia edilen Abdullah S. ise, tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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