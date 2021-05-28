Sedat Peker Suç Örgütü operasyonu: 3 kişi gözaltına alındı

Çektiği videolara Türkiye'de gündem olan suç örgütü Sedat Peker'in yakınlarına yapılan operasyonlarda adreslerinde bulunamayan kişilere yönelik bugün İstanbul ve Çanakkale'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Nisan ayında Sedat Peker Suç Örgütü’ne yapılan operasyonlarda adreslerinde bulunamayan kişilere yönelik İstanbul ve Çanakkale’de bugün bir operasyon daha gerçekleşti.

Aranan kişilere yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Ne olmuştu?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker 2 Mayıs 2021 tarihinde kendisine ait YouTube sayfasında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mehmet Ağar, çok sayıda kişi, faili meçhul cinayetler ve Türkiye'deki uyuşturucu ticaretine ilişkin iddialarda bulunduğu 7 video yayınladı.



Sedat Peker'in yayınladığı videolar sonrasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT Haber ve Habertürk ekranlarına çıkarak, hakkındaki iddiaları yanıtladı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 26 Mayıs'ta partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Süleyman Soylu'nun yanındayız" mesajı vererek, "Sözde babaların racon kestiği Türkiye geride kaldı" diye konuştu.