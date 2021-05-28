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Sedat Peker Suç Örgütü operasyonu: 3 kişi gözaltına alındı

28 Mayıs 2021 13:56

Çektiği videolara Türkiye'de gündem olan suç örgütü Sedat Peker'in yakınlarına yapılan operasyonlarda adreslerinde bulunamayan kişilere yönelik bugün İstanbul ve Çanakkale'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Nisan ayında Sedat Peker Suç Örgütü’ne yapılan operasyonlarda adreslerinde bulunamayan kişilere yönelik İstanbul ve Çanakkale’de bugün bir operasyon daha gerçekleşti.

Aranan kişilere yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Ne olmuştu?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker 2 Mayıs 2021 tarihinde kendisine ait YouTube sayfasında, İçişleri Bakanı Süleyman SoyluMehmet Ağar, çok sayıda kişi, faili meçhul cinayetler ve Türkiye'deki uyuşturucu ticaretine ilişkin iddialarda bulunduğu 7 video yayınladı.

Sedat Peker'in yayınladığı videolar sonrasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT Haber ve Habertürk ekranlarına çıkarak, hakkındaki iddiaları yanıtladı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 26 Mayıs'ta partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Süleyman Soylu'nun yanındayız" mesajı vererek, "Sözde babaların racon kestiği Türkiye geride kaldı" diye konuştu.

TIKLAYIN -İçişleri Bakanı Soylu, Sedat Peker'in evine yapılan operasyonun görüntülerini paylaştı: Karısının iç çamaşırına sığınamaz kimse, edepsiz!
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TIKLAYIN - Sedat Peker'den ikinci video: "Mehmet Ağar'ın oğlunu tecavüzden şikâyet eden kadın ertesi gün ölü bulundu"
TIKLAYIN - Sedat Peker'den üçüncü video: "Derin devletçiler, Pelikancılar bir tripoda bir kameraya yenileceksiniz"
TIKLAYIN - Sedat Peker dördüncü videoda, 'kendisine koruma verdiğini' açıkladığı İçişleri Bakanı Soylu'dan gelen haberle yurt dışına kaçtığını iddia etti!
TIKLAYIN: Sedat Peker'den beşinci video: "Devletin bilgisi dahilinde Fethullah Gülen'le görüşmeye gittiğini söyleyen Mehmet Ağar'ın elinde yazılı emir var mıdır; yoksa devlet geleneğinde terör örgütü liderine sözlü talimatla insan yollanır mı?"
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TIKLAYIN: Sedat Peker'den 7. videoda Soylu, Ağar ve Erkam Yıldırım'a ağır suçlamalar: Uyuşturucu ticareti, KKTC cinayetleri, Mumcu ve Adalı suikastleri!
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