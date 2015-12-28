Sedat Peker, Kayseri'de işkence gören çocukların babasına ev aldı!

Organize suç örgütü liderliği suçundan 14 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılan ve Ergenekon davasının sanıkları arasında yer alan Sedat Peker, Kayseri'de üvey anneleri tarafından işkence gören 4 ve 7 yaşlarındaki İ.A. ve Ö.A. kardeşlerin TIR şoförlüğü yapan babasına ev hediye etti.

DHA'da yer alan habere göre, Kayseri'de üvey anneleri tarafından işkence gören, İ.A. ve Ö.A. kardeşlerin babası Akif A.'ya Sedat Peker tarafından 200 bin TL değerinde 180 metrekare büyüklüğünde bir daire armağan edildi. Tapu, çocukların babası TIR şoförü Akif A.'ya teslim edildi.

İstanbul'da oturan Sedat Peker'in Kayseri'deki arkadaşı işadamı Hacı Ömer Okuducu tarafından satın alınan Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki 180 metrekarelik apartman dairesinin tapusu Kocasinan Tapu Müdürlüğünde emlakçı Ali Korkmaz tarafından verildi.

Sedat Peker, baba Akif A.'ya üvey anne dehşeti yaşayan her iki kardeşin üniversite bitirene kadar tüm okul harcamalarını da üstlendiğini iletti.

TIR şoförü baba ise Peker'in bu jestine teşekkür etti.