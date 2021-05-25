Yayınladığı videolarla günlerdir Türkiye'de gündemi belirleyen organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Twitter'da takipçi sayısı 1 milyonu geçti. Peker'in YouTube'daki abone sayısı ise 700 bine yaklaştı.

Peker'in 10 Mayıs'ta takipçi sayısı 250 bin civarında bulunuyordu. Peker, 15 günde takipçi sayısını üçe katladı.

Peker'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, çeşitli devlet görevlileri, eski Başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım gibi siyasetçiler ve iş insanlarını hedef alan iddiaları, kamuoyunda yoğun şekilde tartışılıyor.

Peker'in yayınladığı videolar çeşitli sosyal medya platformlarında milyonlarca kez izlendi. Soylu'nun HaberTürk ekranlarında videoların izlenme sayılarına ilişkin bir soruya, "Milyonlarca insan da çocuk pornosu izliyor" sözleriyle karşılık vermişti.

Peker'in kendi YouTube kanalı haricinde 300'e yakın kanal da söz konusu videolara yer verdi. Videoların sayısı binlerle ifade ediliyor. Diğer yandan videolar süre sınırı bulunan Instragram ve Twitter'dan da paylaşılıyor.