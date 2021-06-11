Sedat Peker'e yönelik operasyonda gözaltına alınan Feridun Öncel'in Süleyman Soylu'nun babasıyla fotoğrafı ortaya çıktı

Şanlıurfa'da suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker'e yönelik operasyon kapsamında Memleketçi Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı (MİSİAD) Genel Başkanı Feridun Öncel dün gözaltına alındı. Öncel ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun babasıyla aynı masada fotoğrafını sosyal medyadan paylaştığı ortaya çıktı.
TIKLAYIN - Peker operasyonu | MİSİAD Başkanı Feridun Öncel gözaltına alındı
Fotoğrafın yer aldığı paylaşım Feridun Öncel’in kendi hesabından 14 Mart 2021 tarihinde yapılmış.
Feridun Öncel’in paylaşımında “Gönül dostumuz Hasan Soylu ağabeyimin muhterem eşi, Sayın Bakanımız Süleyman Soylu’nun annesi hakka yürümüştür. Aileye sabır diliyorum, nur içinde yatsın” ifadeleri yer alıyor.
Öncel'in paylaşımı şöyle: