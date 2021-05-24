Süleyman Soylu canlı yayında, Sedat Peker Twitter'da: Oluk oluk kan akıtacağız sözleri hükümetin lehinedir, korku iklimi oluşturmak lazımdı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Erhan Tuncel ile Sedat Peker'i kim ortak yapar? Bu sorunun cevabını bana verir. Erhan Tuncel kim? Sedat Peker'e Erhan Tuncel'i kim emanet eder? Bireylerden değil bir sistemden bahsediyorum." dediği Sedat Peker, "Erhan Tuncel'i hayatımda hiçbir zaman görmedim, tanımıyorum, telefon görüşmemiz" yok ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk canlı yayınında, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarına yanıt verirken, "Erhan Tuncel kim? Sedat Peker'e Erhan Tuncel'i kim emanet eder?" sorusunu gazetecilere yöneltti.

Süleyman Soylu'nun canlı yayında olduğu sırada, kişisel Twitter hesabından bir açıklama yapan Sedat Peker, "Erhan Tuncel'i hayatımda hiçbir zaman görmedim, tanımıyorum, hiçbir zaman karşılıklı telefon görüşmemiz yok. Hiçbir baz kaydımız yok, aynı anda aynı yerde bulunmadık. Bir tane delil sunsun süslü sülü @merdanyanardag, @ismailsaymaz, @kubrapc Bana bu komployu kuran organize şube yetkilileri fetöcülükten cezaevinde." diye yazdı.

"Oluk oluk kan akıtacağız" sözleri için açıklama: Hükümetin lehinedir, korku iklimi oluşturmak lazımdı

Süleyman Soylu, Barış Akademisyenleri için "Oluk oluk kan akıtacağız, kanlarınızda duş alacağız" sözlerinin iktidar aleyhine olduğunu söylemesinin ardından bir paylaşım daha yapan Sedat Peker, "Kanla ilgili söylemiş olduğum olayların hepsi söylendiği dönemde hükümetin lehinedir. Çünkü o zaman korku iklimi oluşturmak lazımdı." ifalerini kullandı.

Sedat Peker'in attığı tweetler şu şekilde:

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