Sedat Peker’den 'Sezgin Baran Korkmaz' sorusu: Bakanlığın kamera ve HTS kayıtlarını şu ana kadar neden yayınlamadılar?

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker, Twitter üzerinden gazeteci Uğur Dündar ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Tuncay Mollaveisoglu'yu etiketleyerek ABD'nin isteği üzerine 'kara para aklama' gerekçesiyle gözaltına alınan Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili sorular yöneltti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Korkmaz'ın bakanlıkta görüştüğü iddiasını yineleyen Peker, "Bakanlığın kamera kayıtlarını ve HTS kayıtlarını şu ana kadar neden yayınlamadılar? Bence en önemli konu bu. " dedi.

Sedat Peker'in konuya ilişkin paylaşımları şöyle:

"1-Uğur Ağabey yanlış anlamazsanız en önemli bölümü kaçırıyorsunuz (anlattıklarınızın hepsi çok değerli ama). Sezgin Baran Korkmaz’a suç örgütü liderliğinden ve de kara paradan suçlama yapılıyor.

2-Suç örgütü suçlaması yapılabilmesi için polisin en az 6 aylık ön çalışma yapması gerekir. Ayın 4’ünde saat on buçukta İçişleri Bakanı bu şahısla nasıl görüşür(hem de bakanlık makamında)?Bu görüşmenin ertesi günü bu şahıs yurtdışına nasıl kaçar?

3-Bakanlığın kamera kayıtlarını ve hts kayıtlarını şu ana kadar neden yayınlamadılar? Bence en önemli konu bu. Bu konu sanki unutturulmaya çalışılıyor. Başarılar dilerim."