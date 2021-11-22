Sedat Peker'den Bakan Soylu'ya: Cumhurbaşkanlığına aday olmak için çekirdek kadronla yaptığın plandan haberim var

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Meclis’te İçişleri Bakanlığı’nın bütçesiyle ilgili yapılan görüşmelerdeki açıklamalarına tepki göstererek, Soylu'nun cumhurbaşkanı adayı olmayı planladığını iddia etti.

Bugün akanlığın bütçesi görüşülürken Sedat Peker'in de iddialarının sorulduğu kurulda, Bakan Soylu, “Şimdi size kimin uyuşturucu kullandığını söylerim” yanıtını verdi. Komisyonda ikinci tartışma yaşandı. Muhalefet, Bakan Soylu’ya, “Sen önce Sedat Peker’in iddialarına yanıt ver” dedi. Bakan Soylu, “Ben 10 bin doları alan siyasetçiyi söylerim siz de başka şeyler söylemek zorunda kalırsınız”diye konuştu.

Peker'den Soylu'nun açıklamalarına yanıt: Sen TÜRK siyaset tarihinin yüz karasısın

Sedat Peker, Bakan Soylu'nun muhalefetin yönelttiği sorular karşısındaki açıklamalarına Twitter'dan şu tepkileri verdi:

"1-Çektiğim videolarda ben size mahalle kaşarı nasıl oluyor diye anlatmıştım ya, benim ahiretlik bugün mahalle nasıl olunurmuş tüm dünyaya gösterdi. Hiçbir soruya cevap vermediği gibi yine şantaj yaptı. Kimin uyuşturucu kullandığını biliyorum, kimin bylock...

2-...kullandığını biliyorum gibi şeyler söyledi. Lan mahallenin kaşarı, beni Türkiye’ye getirseniz de beni öldürseniz de seninle işim var. Sen AK Parti’nin yüz karasısın. Sen TÜRK siyaset tarihinin yüz karasısın. Sen insanlığın yüz karasısın. Kaç kişiyi kayda aldırdın hepsini biliyorum

3-Tarım Köy İşleri Bakanlığı’na geçip, orada kendini unutturup bozulan imajını düzeltmek için oy deposu olan çiftçilerle, köylülerle iyi diyaloglar kurup bir sonraki CUMHURBAŞANLIĞINA aday olmak için çekirdek kadronla yaptığın planlardan da haberim var.

4-Bırak Tarım Bakanlığı’nı, sen Diyanet İşleri Başkanı olsan bile senin peşini bırakmam. Sana bir kere ahiretlik dedim. BENDE SÖZ NAMUSTUR, bunu herkes bilir. Şantaj amacıyla Resul’e çektirdiğin kasetlere de sakın güvenme. Ben sana söylemiştim serdengeçtiler, vatan fedaileri...

5-...vatanın delileri her yerde. Beni küçültecektin he, gördün mü adam nasıl küçültülürmüş? Seni uyarıyorum, sakın bir daha kimseye şantaj yapma. Gündemden biraz uzak kalmak istiyorum. Beni tekrardan oyuna sokma. BANA LÜTFEN SAYIN DOKTORUM DE, BENİ MAHCUP ETME."

TIKLAYIN | Soylu'dan muhalefete: 10 bin doları alan siyasetçiyi söylerim siz de başka şeyler söylemek zorunda kalırsınız