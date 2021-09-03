Sedat Peker: Birleşik Arap Emirlikleri, "Başka ülkeyi kötüleyen video çekme" dedi

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, avukatı aracılığıyla Halk TV yazarı İsmail Saymaz'a verdiği demeçte Birleşik Arap Emirlikleri'nin kendisine "Başka ülkeyi kötüleyen video çekme" dediğini aktardı.

Saymaz, Peker'e "Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile giderek yakınlaşması halen bu ülkede bulunan Sedat Peker'in akıbetini nasıl etkiler? Peker'in varlığı iki ülke arasında bir pazarlığa konu ediliyor mu? Peker, BAE kalabilecek mi? Video çekebilecek mi?" sorularını yönelttiğini belirtti.

"Pasaportum iptal edildi"

Peker'in açıklamaları şöyle:

Pasaportumun iptal edildiği tarih "Belki başka bir ülkeye geçebilirim" diye paylaşım yaptığım zamana denk geliyor. Eşim ve yaşları küçük olan üç çocuğum haricinde, ailem ve çevremdeki herkesin pasaportları iptal edildi. Hangi gerekçeyle iptal edildiğini henüz anlayamadım. Mahkeme kararı olmadan, İçişleri Bakanı talimatıyla iptal edildiler.

"Dubai'de şirket kurdum, üç senelik oturum aldım"

Dubai'de şirket kurdum. Üç senelik oturum aldım. İş insanı olarak bulunuyorum. Pasaportum iptal edildiği için başka bir ülkeye gidebilmem mümkün değil. Mücadeleyi bırakmış değilim.

"Video çekme' dediler"

BAE'nin görevli memurları "Bizim ülkemizde başka bir ülkeyi kötüleyen videolar çekemezsiniz" diye düşüncelerini söylediler. Burası yabancı ülke ve kanunlarına tabiyim. Tüm imkânlarımı zorlayıp video çekme gayretinde olacağım.

"Türkiye ve BAE'nin görüşme konusunun sadece şahsımla ilgili olduğunu düşünmüyorum"

Türkiye ve BAE'nin görüşme konusunun sadece şahsımla ilgili olduğunu düşünmüyorum. İki ülke arasında dış politika ile ilgili çok farklılık var.

"Hakkımda kırmızı bülten kararı yok"

Hakkımda kırmızı bülten kararı yok. Bu ülkede suç işlemediğim sürece beni kimse başka yere yollayamaz. En fazla yapacağı şey, ülkelerinden ayrılmamı istemeleri olur. BAE hiç kimseyi teslim etmemiştir. Kendi ülkesindeki yönetimle ters düşmüş bir çok iş adamı ve devlet başkanı bu ülkede yaşıyor. Onları pazarlık konusu yapmamışlar da beni mi yapacaklar. Asla inanmıyorum."