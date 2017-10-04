Sedat Peker: Beşiktaş Çarşı grubunun daveti şahsımı etkiledi

Organize suç örgütü liderliğinden hükümlü Sedat Peker, Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı'nın kendisine davet gönderdiğini ileri sürdü.

Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı'dan geldiğini iddia ettiği davetin kendisini çok etkilediğini ifade eden Peker, Gazi Mahallesi'nin büyük ailelerinin temsilcilerinden de davet aldığı iddiasında bulundu.

Peker, bir grup Trabzonspor taraftarının 10 Eylül'de takımlarının Gençlerbirliği'ni konuk ettiği maçta tişörtlerle 'Bir umuttur yaşamak Sedat Peker' şeklinde yaptıkları 'koreografi için de taraftarlara minnettar olduğunu söyledi.

Sedat Peker'in kendi sitesi üzerinden yaptığı açıklamanın tamamı şöyle:

"Kıymetli Dostlarım,

Geçen günlerde ŞEHİT Polis Memuru ANIL KAAN AYBEK kardeşimizin taziye çadırına ziyarete gidip başsağlığı dileklerinde bulunup saygıdeğer ailesinin üzüntüsünü paylaşabilmek gayretinde oldum.

ŞEHİT ailesine ziyarete giderken o bölgedeki seven dostlarımıza haber verip şahsımı binlerce arkadaşı ile karşılayan akrabam Aziz Hacı Fazlıoğlu’na da sizin huzurunuzda teşekkür etmeyi kendime bir borç bilirim.

Ayrıca Cennetmekân ŞEHİT polis kardeşimiz Anıl Bey’in ailesine daire almama izin vererek bu şerefe beni layık gördükleri için ŞEHİT polisimizin tüm aile büyüklerine teşekkür ederim.

Kıymetli Dostlarım, taziye çadırında duamızı edip ayrıldıktan sonra Gaziosmanpaşa halkı tarafından bir çay bahçesinde misafir edildim. Orada bulunan tüm dostların teveccühü benim için çok önemliydi.

Ancak Gazi mahallesinin büyük ailelerinin temsilcilerinden aldığım Gazi mahallesine ziyaret daveti gerçekten çok mutluluk vericiydi. Çünkü örgüt üyeleri ve sempatizanları ufak çocuklara dahi benim Alevi ve Kürt düşmanı olarak anlattıklarından o mahallenin insanlarından böyle bir davet alacağıma asla inanmazdım.

Bu düşüncemi o değerli ailenin temsilcilerine söylediğimde, REİS sen Kürt düşmanı veya Alevi düşmanı olsan biz seni karşılamaya gelmezdik. Seninle aynı sofraya oturmazdık, senle aynı havayı teneffüs etmezdik. Biz seni tanıyoruz, gönlün rahat olsun Gazi mahallesinde de senin kardeşlerin var dediler.

Yine şahsımı bu şekilde etkileyen bir davette Beşiktaş Çarşı grubundan gelmişti. Gerçekten bu davette benim için çok anlamlı ve değerli. fetöcülerin, pkk’lıların ve 28 Şubat artıklarının yapacakları aleyhte çalışmayı önemsemeyerek bu davette bulunmuş olmaları benim için çok değerliydi.

TRABZON stadında şahsıma destek olmak için ismimin yazdığı formalarla kareografiyi yapan daha sonrasında birçok sıkıntı yaşayan hemşerilerime söyleyeceğim ise onlara minnettar olduğumdur.

Çünkü insan iki şeyi unutmazmış... Birincisi kötü günde her daim yanında olanları, ikincisi ise vefasızlık ve korkaklık yaparak araziye uyanları...

BİR UMUTTUR YAŞAMAK

REİS SEDAT PEKER