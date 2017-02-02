Sedat Peker 'akademisyenlere tehdit'ten hâkim karşısına çıkacak

Barış için akademisyenler bildirisinden sonra imza atanları tehdit ettiği gerekçesi ile hakkında dava açılan Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, yarın hâkim karşısına çıkıyor. DHA'nın haberine göre, akademisyenler de duruşmaya katılım çağrısı yaptı.

Peker’in, “Barış İçin Akademisyenler” bildirisinin yayımlanmasının ardından internet sitesinden “Sözde Aydınlar Çanlar İlk Önce Sizin İçin Çalacak” başlığıyla yayımlanan yazısı tepkiye yol açmıştı. Peker, Rize’de düzenlediği ‘teröre lanet’ mitinginde de “Oluk oluk kan akıtacağız ve akan kanlarınızla duş alacağız” demişti.

Akademisyenleri tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında suç duyurusunda bulunulan Peker yarın saat 10:00'da İstanbul Anadolu Adliyesi 20. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek duruşmada yargılanmaya başlanacak.

Sedat Peker hakkında Eğitim Sen başta olmak üzere çeşitli kurumlar ile imzacı akademisyenlerin yaptığı suç duyurusu sonucunda dava açılmıştı.