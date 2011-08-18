-Sedat Peker adliyeden ayrıldı İSTANBUL (A.A) - 18.08.2011 - ''Organize suç lideri olmak'' suçundan hükümlü bulunan birinci ''Ergenekon'' davasının tutuksuz sanığı Sedat Peker, İstanbul Cumhuriyet Savcılığında ''tanık'' sıfatıyla ifade verdikten sonra adliyeden ayıldı. Tutuklu bulunduğu Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nden ring aracıyla Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine getirilen Peker, burada ''Ergenekon'' soruşturmasına bakan özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Cihan Kansız'a ifade verdikten sonra aynı araçla tekrar cezaevine gönderildi. Peker'in avukatı Yusuf Utku Tekayak, adliye çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Peker'in cezaevinden bir dergiye verdiği röportajda ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında ''Oda TV''de yapılan aramalara ilişin soruşturma ve ''Devrimci Karargah Örgütü'' davası kapsamında tutuklu bulunan eski emniyet müdürü Hanefi Avcı ile ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle savcı tarafından çağrıldığını kaydetti. Peker'in daha önce mahkemeye ve savcılığa gönderdiği bir dilekçede çağrılması durumunda bu konularda ifade vereceğini söylediğini belirten Tekayak, savcının da bunun üzerine müvekkilini çağırdığını söyledi. Tekayak, Peker'in ''Ergenekon'' soruşturmasına bakan özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Cihan Kansız'a ifade verdiğini anlatarak, müvekkilinin ''tanık'' olarak ifade vermesi nedeniyle ifade sırasında yanında bulunmadığını belirtti. Basın mensuplarının Peker'in söz konusu röportajında ''Avcı'nın bazı itirafçıların işlediği suçu örtbas ettiği'' şeklinde açıklamalarının bulunduğunu hatırlatması üzerine Tekayak, ''Zaten olayın özü bu. Gelmesinin sebebi bu. Dilekçesinde 'gerçek suçların açığa çıkması amacıyla' diyor zaten kendisi'' dedi. Tekayak, basın mensuplarının Olgun Peker'in de isminin geçtiğini söylemesi üzerine ''Evet, o ve başka bir kişinin de ismi geçiyordu. 'Bu konuşmaların yapıldığı esnada yanımda bunlarda vardı' demişti. Savcı muhtemelen bunları da çağıracak ve ifadesine başvuracak'' diye konuştu.