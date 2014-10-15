Sedat Laçiner: Ahmet Davutoğlu'na teşekkür ederim

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rökterü Prof. Dr. Sedat Laçiner, "Özellikle göreve yeni başlayan akademisyenlerin maaşlarının oldukça yetersiz" dedi. Laçiner yaptığı yazılı açıklamada, maaşlardaki iyileştirmeler için Başbakan Ahmet Davutoğlu'na teşekkür etti.



DHA'da Ersan Küçükkuru'nun haberine göre, Sedat Laçiner'in yaptığı yazaılı açıklama şöyle:

"Maaşlardaki sorunlar akademik kalitenin arttırılmasında, yetenekli gençlerin mesleğe çekilmesinde önemli bir engeldi. Bu konuda tüm akademik camiada ortak bir kanaat belirmiş, ihtiyaç çeşitli defalar dile getirilmişti. Kendisi de bir akademisyen olan Sayın Başbakanımız Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'nun bu hususta göstermiş olduğu hassasiyet akademisyenler olarak hepimizi çok sevindirdi. Özellikle yardımcı doçent, araştırma görevlisi, okutman ve öğretim görevlilerinin maaşlarındaki iyileştirme bu görevlerdeki arkadaşlarımızın hayatlarını ve çalışmalarını çok kolaylaştıracak. Ülkemizin pek çok alanda tasarrufa yöneldiği bu günlerde akademisyenler için yapılan fedakarlığın farkındayız ve teşekkür ediyoruz. Üniversitelerimize dönük iyileştirmelerin bundan sonra da devam etmesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.