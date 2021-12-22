Sedat Ergin: Yurtdışına doktor göçü meselesinde tablo çok kaygı verici

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, yurt dışında çalışmak için Türk Tabipleri Birliği’nden iyi hâl belgesi talep eden doktorların 2012 yılında 59’dan 2021 yılında 1400 eşiğine çıktığına dikkat çekerek, “Yurtdışına doktor göçü meselesinde tablo çok kaygı verici” düşüncesini dile getirdi.

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı başvuru yapan çoğunluğun 26 -35 yaş aralığı içinde olduğunu söyledi.

Ergin yazısında, "Bu aşamada yapılacak ana tespit, tıp alanındaki beyin göçünün Türkiye’nin beşeri sermayesi anlamında büyük bir kayıp anlamına geldiğidir. İvedilikle el atılması gereken ciddi bir sorun var karşımızda." uyarısını yaptı.

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