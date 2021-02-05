Sedat Ergin: Kalın-Sullivan görüşmesinden sonra demokrasi ve hukuk başlığı sadece ABD tarafının açıklamasında yer aldı

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan arasındaki görüşmeden sonra Sullivan'ın "demokratik kurumlar ve hukukun üstünlüğü" vurgusunun Türkiye'nin konutla ilgili açıklamasında yer almadığına dikkat çekti.

Ergin, bugünkü yazısında, "Bu arada yalnızca ABD tarafının açıklamasında olan bir başlık demokrasi ve hukuk konularıdır. Beyaz Saray’ın açıklamasına göre, Sullivan, Kalın’a “Biden yönetiminin demokratik kurumları ve hukukun üstünlüğünü destekleme yönünde genel çerçevedeki taahhüdünün de altını çizmiştir” yazdı.

Ergin'in yazısının ilgili bölümü şöyle:

Bu arada yalnızca ABD tarafının açıklamasında olan bir başlık demokrasi ve hukuk konularıdır. Beyaz Saray’ın açıklamasına göre, Sullivan, Kalın’a “Biden yönetiminin demokratik kurumları ve hukukun üstünlüğünü destekleme yönünde genel çerçevedeki taahhüdünün de altını çizmiştir.” Aslında bu vurgu yeni yönetimin demokrasi ve insan hakları konularının yeni dönemde ABD dış politikasının merkezine konacağı, ikili ilişkilerde bu konuların gündeme getirileceği yolundaki muhtelif beyanlarıyla uyumlu görünüyor.

Nitekim, bu çerçevede kayda değer bir gelişme Sullivan-Kalın görüşmesinden bir gün sonra önceki gün ABD Dışişleri Bakanlığı’nın olağan basın brifinginde yaşanmıştır. Bakanlığın yeni sözcüsü Ned Price, brifingin girişinde yaptığı açıklamada iki konuyu gündeme getirmiştir. Bunlardan birincisi ABD ile Rusya arasında kıtalararası balistik füzelerin sınırlandırılmasına ilişkin START anlaşmasının süresinin beş yıl için uzatılması olmuştur.

Sözcü, ikinci konu olarak da Boğaziçi Üniversitesi’nde yeni rektör atanmasına karşı “barışçıl gösterileri yakından izlediklerini”, “öğrencilerin ve diğer göstericilerin gözaltına alınmasından kaygı duyduklarını”, “bu gösterileri çevreleyen LGBTQI karşıtı söylemleri kuvvetle kınadıklarını” belirtmiştir. Price, ardından yönetimin ifade özgürlüğü ve insan haklarının korunmasına verdiği önem ve önceliği vurgulamıştır.