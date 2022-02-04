Sedat Ergin: Yaptırım güzergâhına girilmiş olsa da Kavala davasında olası tahliye, süreci tersyüz edebilir

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin, Osman Kavala hakkındaki AİHM kararını uygulamadığı için Türkiye’nin bu konudaki “ihlal süreci” dosyasını AİHM’e gönderme kararı almasını yazdı. Ergin, "toplun hâlâ Ankara'nın sahasında olduğunu" söyledi. Ergin, yaptırım sürecine girilmiş olsa da olası bir tahliye gelişmesinin süreci tersyüz edebileceğini belirtti.

Ergin, eski AİHM yargıcı Rıza Türmen'in T24'te yayımlanan Osman Kavala kararının yeni aşaması yazısına atıf yaptığı yazısında şunları söyledi:

"Varsayalım önümüzdeki ilkbaharda AİHM’den Türkiye hakkında ihlal yönünde bir karar çıktı. Bu durumda Bakanlar Komitesi’nde nasıl bir gelişme beklenebilir? AİHM’de yaklaşık on yıl süreyle yargıç olarak görev yapan Rıza Türmen’in önceki gün T24 için kaleme aldığı 'Osman Kavala Kararının Yeni Aşaması' başlıklı yazı, bu konudaki muhtelif ihtimalleri değerlendiriyor.

Türmen, önce Bakanlar Komitesi’nin kararları uygulatmak için elinde siyasal baskıdan başka bir araç bulunmadığına dikkat çekerek, “Bu siyasal baskının hangi somut önlemlere dönüşeceği konusunda bir emsal bulunmamakta“ diye konuşuyor. Bununla birlikte, ülkenin Avrupa Konseyi’nde temsil edilme haklarının askıya alınmasını muhtemel seçeneklerden biri olarak sıralıyor.

Eski AİHM yargıcı, daha önce ihlal prosedürünün uygulandığı “Mammadov/Azerbaycan” kararında, AİHM bu dosyayı görüştüğü sırada Ilgar Mammadov Azerbaycan tarafından serbest bırakıldığı için Bakanlar Komitesi’nin yaptırıma başvurmasına gerek kalmadığını hatırlatıyor.

Görüleceği gibi, top hâlâ Ankara’nın sahasında bulunuyor. Dosya yaptırım aşamasına doğru bir güzergâha girmiş olmakla birlikte, Kavala davasında meydana gelebilecek tahliye yönünde gelişmeler bütün bu süreci tersyüz de edebilir. Aksi takdirde, Türkiye ile Avrupa Konseyi arasında içinde bulunduğumuz yıl kademeli bir şekilde tırmanacak bir yüksek gerilime şimdiden hazırlıklı olmamız gerekiyor."

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