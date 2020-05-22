Sedat Ergin: Vakalarda bin eşiğinin altına inildi, ancak test stratejisi aksamamalı

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede vaka sayısının binin altına inmesinin önemli bir gelişme olduğunu ancak test azaltılma yapılmaması gerektiğini kaydetti.

Ergin, "Virüsün bu küresel seyri izlediği tabloda Türkiye yeni döneme gerek günlük vaka gerek insan kayıplarında en zor önemi geride bırakmış olarak kısmen daha rahat bir zeminde giriyor. Özellikle ölüm vakalarının ciddi bir şekilde gerilemekte oluşu mücadelenin Türkiye cephesindeki en ferahlatıcı yönünü oluşturuyor. Örneğin, geçen hafta günlük ölüm raporlarında 50 eşiğinin altına inilmesinden sonra bu haftayla birlikte 30 eşiğinin de altına inildi. Önceki gün 23, dün ise 27 ölüm olayı raporlandı. Salgının en yüksek düzeylerde seyrettiği tarihlerden biri olan 19 Nisan’da günlük kayıp sayısının 127’ye kadar yükseldiği hatırlandığında, açıklanan son sayılar aradaki çarpıcı farkı göstermesi bakımından yeteri kadar fikir vericidir." düşüncesini dile getirdi.

Ergin, "Geçen salı günü yayımlanan değerlendirmemizde günlük vakalarda 1.000 rakamının altına inilmesinin Türkiye açısından önemli bir psikolojik eşiğin aşılması anlamına geleceğini belirtmiştik. Önceki günkü açıklamada günlük vaka sayısı 972, dün ise 961 olmuştur." bilgisini paylaştı.

Ergin, "Geçen hafta genellikle 1.600 civarında seyreden vakalarda bu hafta başından itibaren sert bir düşüş kaydedilmiştir. Bununla birlikte, dikkat çekmemiz gereken bir nokta geçen hafta genellikle 35 bin dolayında günlük test yapılırken bu hafta başında pazartesi ve salı günleri 25 bine düşülmüş olmasıdır. Test sayısı önceki gün de 20 bin olarak gerçekleşmiş, ancak dün yeniden 33 binin üstüne çıkmıştır. Vakalarda 1.000 sayısının altına inilmesiyle birlikte düşüş yönelişi aynen devam ederse, Türkiye’nin Covid-19 ile mücadelesinde ciddi bir rahatlamaya girmesi kolaylaşacaktır." ifadesini kullandı.

Ergin, "Ancak vakalarda düşüş yönelişi devam edecek olsa da test politikasının kuvvetli bir şekilde sürdürülmesi ve toplumun mümkün olduğu kadar geniş bir kesiminin taranması, Covid-19’la mücadelenin duraksamadan ve kararlılık içinde yürütülebilmesi açısından hayati önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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