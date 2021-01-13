Sedat Ergin: Trump’a atfedilecek sorumluluğun, yalnızca yaptığı konuşmayla protestocuları tahrik etme fiili ile sınırlı kalmayacağı anlaşılıyor

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, ABD’de Trump destekçilerinin Kapitol baskını sırasında, ABD Başkanı Donald Trump’a ulaşılamaması ve danışmanlarına göre, Trump’ın bu sırada keyifli bir ruh hali içinde televizyonda olayları izlemesini hatırlatarak, "Trump’a atfedilecek sorumluluğun, yalnızca yaptığı konuşmayla protestocuları tahrik etme fiili ile sınırlı kalmayacağı anlaşılıyor” görüşünü savundu.

Ergin yazısında, “Muhtemeldir ki, önümüzdeki günlerde Trump’ın Kongre baskını karşısındaki tutumu ciddi bir şekilde büyüteç altına yatırılacak ve daha pek çok ayrıntı gün ışığına çıkacaktır.” düşüncesini dile getirdi.

Ergin, “Bu çerçevede baskınla ilgili tartışmalarda Başkan Trump’a atfedilecek sorumluluğun, yalnızca yaptığı konuşmayla protestocuları tahrik etme fiili ile sınırlı kalmayacağı, aynı zamanda uzun bir süre olaylara seyirci kalarak görev kusuru işlemek, bu yönüyle krizin daha da büyümesine yol açmak fiillerini de içereceği anlaşılıyor. Ayrıca, Washington D.C. Federal Savcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturmada Trump’a bu suçun isnat edilip edilmeyeceği önümüzdeki dönemin hassas sorularından biridir.” ifadesini kullandı