Sedat Ergin: Taliban Rusya’nın “terör örgütü” listesinde var ABD’nin listesinde yok

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, "ABD’nin Afganistan’dan alelacele çıkmasının gündeme taşıdığı en önemli sorulardan biri, bu ülkenin uluslararası terör örgütlerine Taliban yönetimi altında yeni dönemde de ev sahipliği yapmaya devam edip etmeyeceğidir." düşüncesini dile getirdi.

Ergin yazısında, "Uluslararası sistemin iki kilit oyuncusu, BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri ABD ve Rusya Taliban’ı terörist örgüt olarak tanıyorlar mı? İlginçtir ki ABD yönetimi, 2001 yılında İkiz Kuleler’e düzenlediği saldırıdan sonra Taliban’a savaş açmış olmasına karşılık bu örgüte yabancı terör örgütleri listesinde yer vermiyor. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın “yabancı terör örgütleri” listesinde PKK ve El Kaide dahil 72 örgütün bulunmasına karşılık, Taliban’ın adı geçmiyor. Gelgelelim “Tehrik-i Taliban Pakistan” isimli 2007 yılında Pakistan’da kurulan kısmen yeni bir örgüt bu listede var." ifadesini kullandı.

Ergin şu ifadeleri kullandı:

Bir bu kadar dikkat çekici bir nokta, Taliban’ın ABD Hazine Bakanlığı’nın mali işlem yasağı uyguladığı kişi ve gruplar listesine dahil edilmiş olmasıdır.

Ancak ABD’nin Taliban’ı neden Dışişleri’nin terör örgütleri listesine dahil etmediği de bir tartışmanın konusudur. Yaygın bir görüş, ABD’nin ileride Taliban’la müzakere kapısını aralık tutmak istediği için bu esnekliği kendisine tanımak istediğidir. Nitekim ABD Taliban ile müzakere masasına oturup geçen yıl barış anlaşması imzalamıştır.

Rusya’ya baktığımızda ise kuzey komşumuzun 1999 yılındaki 1267 sayılı BMGK kararından sonra Rusya lideri Vladimir Putin’in imzaladığı bir kararname ile Taliban’a yaptırımlar uygulamaya başladığını, ardından 2003 yılında yüksek mahkeme kararıyla Taliban’ın “terör örgütü” ilan edildiğini görüyoruz. Buna karşılık Rusya, uzun bir zamandan beri gizleme gereği duymadan Taliban ile görüşüyor.

Bu genel çerçeveyi çizdikten sonra Afganistan’da bugün sahada faaliyet göstermekte olan başta El Kaide olmak üzere terör örgütlerinin durumuna BM raporları ışığında ikinci bir yazıda yakından bakabiliriz."