Sedat Ergin: Salgının Türkiye genelindeki yönelişini bir bütünlük içinde görebilecek durumda değiliz

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, Sağlık Bakanlığı'nın günlük ve haftalık 'Durum Raporları'nın yayımlanmasını bir süredir durdurduğunu hatırlatarak, "Ne yazık ki, salgının Türkiye genelindeki yönelişini bir bütünlük içinde görebilecek durumda değiliz" görüşünü savundu.

Ergin, "Ne yazık ki, salgının Türkiye genelindeki yönelişini bir bütünlük içinde görebilecek durumda değiliz. Bunun nedeni, Sağlık Bakanlığı’nın vakaların bölgelere ve yaş gruplarına göre dağılımını ayrıntılı bir şekilde Türkçe ve İngilizce paylaştığı günlük ve haftalık ayrıntılı “Durum Raporları”nın yayımlanmasını bir süredir durdurmuş olmasıdır." ifadesini kullandı.

Ergin, "Dün akşam saatleri itibarıyla Sağlık Bakanlığı’nın web sayfasında en son 23 Kasım tarihli günlük 'Durum Raporu' yer almaktaydı. En son 'Haftalık Rapor' ise 19-25 Ekim haftasına aitti. Yani, haftalık rapor bir buçuk aydır güncellenmemiştir bakanlık tarafından. Bu raporlardan vaz mı geçildiği, yoksa raporlama tekniğinde bir değişikliğe mi gidileceği konusunda bir açıklık bulunmuyor. Bu durum salgının seyriyle ilgili ayrıntılı bilgiye erişim ve şeffaflık açısından bir sorun yaratıyor." düşüncesini dile getirdi.

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