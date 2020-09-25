Sedat Ergin: Sağlık Bakanlığı, maskelerin denetimi meselesine kuvvetli bir şekilde el atmalı

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, güvenliği tartışılan maskelere ilişkin olarak, “Sağlık Bakanlığı’nın COVID-19 salgınının yeniden yükselişe geçtiği, ağır hasta ve vefat sayılarının sürekli arttığı bir dönemde halkın korunması açısından en önemli araç olan maskelerin denetimi meselesine kuvvetli bir şekilde el atması elzemdir.” görüşünü savundu.

Ergin, "Burada önemli bir noktaya dikkat çekmeliyiz. Tıbbi cihaz kapsamında yer alan tıbbi maskeler Sağlık Bakanlığı’na bağlı TİTCK’nın denetiminde. Buna karşılık, tıbbi cihaz kategorisinde olmadığı için bez maskeler bu kurumun görev alanı içinde değil." bilgisini paylaştı.

Ergin, "Maske olarak birinci kategoriye giren tıbbi maskelerin koruyuculuk anlamında en yüksek ölçütleri karşıladığını vurgulamalıyız. Ancak Dr. İşgören’in de vurguladığı üzere, hiç maskesizliğe kıyasla her maskenin, bu çerçevede tek katlı bez maskelerin de belli ölçülerde bir koruyuculuğu var. Dr. İşgören 'Bu tür kumaştan yapılan maskeler de hiç maske takılmaması haline kıyasla yine de dört kat daha koruyucudur' diyor" ifadesini kullandı.

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