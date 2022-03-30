Sedat Ergin: Rusya-Ukrayna görüşmesinin İstanbul'da yapılması, Türkiye'nin uluslararası profilini yükseltti

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, Rusya-Ukrayna müzakerelerinin İstanbul'da yapılmasının Türkiye'nin uluslararası profilini yükselttiğini söyledi.

Ergin'in yazısından bir bölüm şöyle:

"Kabul edelim ki, Rusya lideri Putin’in savaşın seyri içindeki bu kırılma anının sahneleneceği mekân olarak İstanbul tercihine yönelmesi, siyasi anlamı itibarıyla üzerinde durulması gereken bir adımdır. Bu tercih, Putin’in çözüm sürecinde yürütülecek diplomaside Türkiye’ye ve şahsen yakın bir diyalog yürüttüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir kulvar açma niyetinin de bir yansımasıdır.

Türkiye’nin ambargo rejiminin dışında kalan, her iki ülkeyle diyalog kapılarını açık tutan ve biri için diğerinden vazgeçmeyeceğini en baştan beyan eden tutumu, Kremlin’in bu açılımının da zeminini hazırlamıştır.

Dünkü görüşmelerin sonuçlanma şeklinin önemli bir sonucu, dün yabancı basına da yansıdığı üzere Türkiye’nin uluslararası alandaki profilinin yükselmesi olacaktır."