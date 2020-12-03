Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, "Pandemide Türkiye ile Avrupa’nın konumları bu kez değişti" değerlendirmesini yaptı.

Ergin bugünkü yazısında, "Ekim sonu ve kasım ayının ilk haftasında salgının birçok Batı Avrupa ülkesinde zirve yapmasının Türkiye açısından değerlendirilmeye alınacak göz açıcı bir tecrübe oluşturması gerekirdi. Zaten Türkiye’nin kendi rakamları da bu zaman aralığında bir artış eğilimine girmişti. Buna karşılık, Türkiye’de salgının ivme kazanması üzerine yeniden önlemleri sıkılaştırma yönünde ilk kapsamlı adım ancak 17 Kasım’da atılmış, bunu geçen pazartesi günü açıklanan ikinci etap genişletilmiş önlemler dizisi izlemiştir. Türkiye bu önlemleri aldığında Avrupa’daki tırmanış önemli ölçüde dizginlenmiş durumdaydı. Avrupa inişe geçerken bu kez Türkiye özellikle son iki haftada sert bir tırmanışa yönelmiştir. Bu açıdan bakıldığında, geçen ilkbaharda Avrupa karşısında tanık olduğumuz tablonun tersi bir durum yaşıyoruz." ifadesini kullandı.