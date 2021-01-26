Sedat Ergin: Normalleşmeye doğru harekete geçilmesi yolunda çağrılara bakınca geçen yaz ve sonbahardan gerekli derslerin çıkartılmadığı sonucuna varıyoruz

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, “Son haftalarda salgınla ilgili rakamlarda gözlenen düşüşle birlikte normalleşmeye doğru harekete geçilmesi yolunda muhtelif kesimler tarafından yapılan bazı çağrılara bakınca, geçen yaz ve sonbaharda yaşanan tecrübelerden gerekli derslerin çıkartılmadığı sonucuna varıyoruz.” görüşünü savundu.

Ergin, “Özellikle 30 Kasım tarihinde hafta sonu sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere uygulamaya konan kısıtlayıcı önlemlerin virüsün baskılanması anlamında gerçekten ciddi bir etki icra ettiğini teslim etmeliyiz." düşüncesini dile getirdi.

Ergin, "İkinci dalgada 8 Aralık tarihinde zirve yaparak 33 bin 198’e çıkan günlük vaka sayısı önceki gün itibarıyla 5 bin 277’e ye kadar inmiştir. Aynı tarihte (8 Aralık) 6 bin 593 olan semptom gösteren günlük yeni hasta sayısı da önceki gün 684’e gerilemiştir. Buna karşılık düşüş yönelişi vefat sayılarında bir hayli geriden geliyor. İkinci dalgada resmi rakamlarda bir günde en çok can kaybının duyurulduğu tarih 23 Aralık’tı. Bu tarihte 259 vefat raporlanmıştı. Önceki gün bildirilen vefat sayısı ise 140’tır. Bütün bu rakamlar bize uygulamaya konan kısıtlayıcı önlemlerin sonuç getirdiğini anlatıyor." ifadesini kullandı.

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