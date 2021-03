Sedat Ergin: Koca’nın aşılama için “çok erken dönemde” hedefini koymasına karşılık bu hedefi tutturabildiğini söylemek mümkün değil

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'deki aşılamaya ilişkin olarak ekim ayından beri farklı tarihler verdiğini yazısında hatırlatarak, "Koca’nın aşılama için 'çok erken dönemde' hedefini koymasına karşılık bu hedefi tutturabildiğini söylemek mümkün değil" değerlendirmesini yaptı.

Ergin yazısında, "Peki Türkiye’de ilk COVID-19 aşısı 13 Ocak akşamı yapılırken dünya aşılamada nereye gelmişti? Oxford Üniversitesi bünyesinde hazırlanan 'ourworldindata.org/covid-vaccination' veri tabanına baktığımızda, -dün itibarıyla- dünyada 32 milyon 570 bin doz aşının yapılmış olduğunu görüyoruz. Birinci sırada 10 milyon 280 bin doz aşıyla ABD gelirken, onu 10 milyon dozla Çin Halk Cumhuriyeti izliyor." ifadesini kullandı.

Ergin yazısında şunları kaydetti:

"İlk on ülkenin sıralaması şöyle devam ediyor: Birleşik Krallık 3.07 milyon doz, İsrail 2.05 milyon, Birleşik Arap Emirlikleri 1.39 milyon, İtalya 885 bin, Rusya 800 bin, Almanya 758 bin, İspanya 581 bin, Kanada 419 bin. Aynı veri tabanındaki bir başka tablo ülkelerde her 100 kişiye ortalama kaç doz COVID-19 aşısı (tek doz) yapıldığını gösteriyor. İsrail’de bu sayı 23.66. İsrail’in nüfusunun neredeyse dörtte birine en az bir doz aşı yaptığı anlaşılıyor. Onu Birleşik Arap Emirlikleri her 100 kişide 14.1 doz aşı ile izliyor. Sıralama şöyle devam ediyor: Bahreyn: 5.96, Birleşik Krallık: 4.52, ABD: 3.11, Danimarka: 2.04, İtalya: 1.47, İzlanda: 1.43, İspanya: 1.24, Slovenya 1.18.

Koca’nın aşılama için 'çok erken dönemde' hedefini koymasına karşılık, küresel alandaki tabloya bakıldığında bu hedefin tutturulabildiğini söyleyebilmek mümkün değildir."