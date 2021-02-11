Sedat Ergin: Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı’na atanan Atasoy kariyerinde en az 11 ayrı örgüt abisinin gözetiminden geçmiş

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, 2020 Yüksek Askeri Şûra’da Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı’na atanan ve FETÖ itirafçısı olan Serdar Atasoy’un kariyerinde en az 11 ayrı örgüt abisinin gözetiminden geçtiğini yazdı.

Atasoy’un verdiği ifadeye yazısında değinen Ergin, “Atasoy’un öyküsü aslında FETÖ tarafından TSK’ya sokulan pek çok örgüt üyesinin öyküsüyle paralellik gösteriyor. Denizli’nin en küçük ilçelerinden biri olan Babadağ’da 1974 yılında dünyaya geliyor. Kasabada lise olmadığı için ortaokulu bitirince 1988 yılında İzmir Atatürk Lisesi’nde yatılı öğrenci olarak yerleştiriliyor. Atasoy, ifadesinde liseye yerleştirilmesinde cemaatin rolü olup olmadığı konusunda bir işaret vermiyor. FETÖ ile tanışmasının İzmir Atatürk Lisesi’nde gerçekleştiğini söylüyor." değerlendirmesini yaptı.

Ergin yazısında şunları kaydetti:

"Lisede Denizli’den tanıdığı Cansun Sarıyıldız isimli ilahiyat öğrencisi vasıtasıyla Atatürk Lisesi’nin cemaat sorumlusu olan, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Yavuz kod isimli örgüt abisi ile tanıştırılıyor. Yavuz, hafta sonlarında Atasoy’u Alsancak’taki yatılı öğrenci yurduna götürüyor. Burada eğitim çalışmalarına katılıyor, Fetullah Gülen’in kitaplarını okumaya başlıyor. Yavuz, Atasoy’a “Servet” kod ismini veriyor. Atasoy, üç yıl boyunca İzmir’de Yavuz’un sorumluluğunda kalıyor. Yavuz’un görevlerinden biri askeri okulları kazanabilecek öğrencilerin seçilmesi ve sınavları kazanabilecek şekilde hazırlanmalarıdır. Bu aşamada İskender Girgin, Erdal Baylar ve Serdar isminde üç öğrencinin daha katıldığı bir gruba dahil ediliyor. Yurtta Yavuz’a tahsisli bir odada ders çalışılıyor. Sınavda çıkabilecek soruların bulunduğu testler getiriyor. Ayrıca, cemaat bağlantısı olmayan bir dershaneye de kaydı yaptırılıyor. 1991 yılında bu gruptan Serdar Atasoy, İskender ve Erdal, Ankara’daki Kara Harp Okulu sınavını kazanıyorlar.

Kara Harp Okulu’na kayıt yaptırıldıktan sonra örgüt abisi Yavuz, Atasoy, İskender ve Erdal ile ilgilenmeye devam ediyor. Bu çerçevede ayda bir ya da iki ayda bir Ankara’ya gelerek bu grubun eğitimini sürdürüyor. Ankara’da Demetevler semtindeki bir evde buluşuyorlar. Fetullah Gülen kitapları okutuluyor, vaaz kasetleri dinletiliyor. Üniformalarını kafelerde değiştirip apartmana sivil kıyafetle giriş yapıyorlar. Kendilerine okulda ima yoluyla (göz) namaz kılmaları söyleniyor"

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